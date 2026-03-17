宮代大聖が2戦連発の今季3ゴール目! ラス・パルマスは終盤2失点で逆転負け
[3.16 ラ・リーガ2部第30節 アルバセテ 2-1 ラス・パルマス]
ラス・パルマスのFW宮代大聖が16日、敵地でのラ・リーガ2部第30節アルバセテ戦(●1-2)で今季3得点目を記録した。
スタメン出場した宮代は前半6分、左のショートコーナーからMFマヌ・フステルが送ったクロスにファーで反応。左足で押し込み、先制弾を奪った。
今年1月にヴィッセル神戸から期限付き移籍で加入し、2戦連発となる今季3ゴール目。そのままフル出場した。
しかし、チームは後半アディショナルタイムの2失点で逆転負けとなり、7試合ぶりの黒星。昇格プレーオフ出場圏内ながら5位から6位に後退した。
ラス・パルマスのFW宮代大聖が16日、敵地でのラ・リーガ2部第30節アルバセテ戦(●1-2)で今季3得点目を記録した。
スタメン出場した宮代は前半6分、左のショートコーナーからMFマヌ・フステルが送ったクロスにファーで反応。左足で押し込み、先制弾を奪った。
今年1月にヴィッセル神戸から期限付き移籍で加入し、2戦連発となる今季3ゴール目。そのままフル出場した。
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