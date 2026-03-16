「ミズノ（MIZUNO）」が、南仏マルセイユ発のストリートブランド「VRUNK （ブランク）」とのコラボレーションシューズ「ウエーブプロフェシー 13.2 ブランク（WAVE PROPHECY 13.2 VRUNK ）」を発表した。3月21日からミズノショップ心斎橋、ミズノショップ渋谷パルコ、ミズノ公式オンライン、ミズノ取扱店で販売する。

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シューズは、ミズノ独自のソール構造である 「インフィニティウエーブ（INFINITY WAVE）」 を搭載した「ウエーブプロフェシー 13.2（WAVE PROPHECY 13.2）」をベースに、ブランクの都市的な荒々しさと、「ミズノスポーツスタイル（MIZUNO SPORTS STYLE）」のテクニカルな美学を融合した一足。

アッパー全体に施した有機的なウェーブパターンは、都市のスピード感や躍動感を表現し、マルセイユの活気を象徴。ダイヤモンド構造のクローズドメッシュは、工業素材のような無機質さと透過性を両立し、「ウエーブプロフェシー 13.2」のモードなデザインを強調している。タン部分には両ブランドのロゴを配置したストラップを採用。シューレースにはブランクのアイコニックなドットパターンを取り入れ、インソールにもブランドロゴをあしらった。アクセントカラーは光の条件により変化し、日中から夜まで幅広いスタイルに対応する。価格は2万6400円。

◾️ミズノ公式オンライン