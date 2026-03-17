佐藤二朗主演『名無し』“何かがおかしい”ポスター＆場面写真一挙解禁
佐藤二朗が初の漫画原作を手がけ、脚本・主演を務める映画『名無し』（5月22日公開）より、見えない狂気を捉えたポスタービジュアル、場面写真が解禁。併せて、本作の主題歌がNovel Coreの書き下ろし新曲「名前」に決定した。
【写真】その“右手”から目を離すな――『名無し』場面写真ギャラリー
鬼才・佐藤二朗が映画化を目指して執筆したものの、その過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前となっていたオリジナル脚本が編集者の目に留まり、永田諒の作画によって漫画化された『名無し』。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破したサイコバイオレンスは好評を博し、“映像化不可能”の烙印を覆して昨年10月に映画化が決定した。
自ら生み出したキャラクター“名無し”を演じるのは、『爆弾』で冴えない中年男の皮を被った知能犯・スズキタゴサク役を怪演し、日本アカデミー賞をはじめ、さまざまな映画賞を席巻している佐藤二朗。セリフを徹底的に排し、これまでのパブリックイメージを真っ向から覆す“静”の狂気を体現した。
共演には、近年俳優としての評価を高め続ける丸山隆平、タレントの枠を超え、女優・プロデューサー・実業家としても活躍するMEGUMI、そして同じ演劇畑出身の佐藤の熱望に応えて駆けつけた佐々木蔵之介が名を連ねる。さらに、『悪い夏』『嗤う蟲』などで知られる当代屈指の映画職人・城定秀夫監督が、劇中に仕掛けられた謎とタブーに潜む深い闇をえぐり出す。
先日解禁された特報でいよいよその姿を現した、佐藤演じる未曾有の怪物“名無し”。今回到着したポスタービジュアルは、その“名無し”が歪んだ表情を浮かべる姿と、「その狂気は、目に見えない。」というキャッチコピーを配置したもの。無造作に刈られた頭に擦り切れた衣服、白昼の商店街に立つその佇まいが、強烈な違和感と不穏な空気を際立たせる。
中でも決定的な違和感は、ゆっくりと掲げられた右手。目を凝らすと、ベットリと付着した血痕が禍々しい凶器が露わとなり、今にも振り下ろされようとしている。触れたものを消し去る、男の右手。その手が向かう先には必ず何かが起こる――。緊張感が凝縮された、衝撃の物語の幕開けを強く予感させるポスターに仕上がった。
併せて公開された場面写真には、謎に満ちた名無しの過去と、本作の緊迫感あふれる展開が捉えられている。ボロ布をまとい残飯を漁る少年時代の“名無し”。そんな“名無し”を保護し、右手の異能を目の当たりにする警察官の照夫（丸山隆平）。“名無し”と幼い頃から行動を共にする花子（MEGUMI）。 “名無し”を追う刑事・国枝（佐々木蔵之介）。そして白昼の商店街で見えない狂気から逃げ惑う人々。
果たして照夫は何を見たのか。花子の涙の理由とは。そして国枝たち刑事は、“名無し”の凶行を止めることができるのか？様々な謎、想い、怒りが交錯するなかで、物語は予測不能の領域へと突入していく。
さらに今回、本作の主題歌がNovel Coreの書き下ろし新曲「名前」に決定。日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させ、アニメ『刃牙道』のEDテーマを手掛けるなど、次世代音楽シーンを牽引するNovel Core。どんな楽曲に仕上がっているのか、続報に期待したい。
映画『名無し』は、5月22日より全国公開。
【写真】その“右手”から目を離すな――『名無し』場面写真ギャラリー
鬼才・佐藤二朗が映画化を目指して執筆したものの、その過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前となっていたオリジナル脚本が編集者の目に留まり、永田諒の作画によって漫画化された『名無し』。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破したサイコバイオレンスは好評を博し、“映像化不可能”の烙印を覆して昨年10月に映画化が決定した。
共演には、近年俳優としての評価を高め続ける丸山隆平、タレントの枠を超え、女優・プロデューサー・実業家としても活躍するMEGUMI、そして同じ演劇畑出身の佐藤の熱望に応えて駆けつけた佐々木蔵之介が名を連ねる。さらに、『悪い夏』『嗤う蟲』などで知られる当代屈指の映画職人・城定秀夫監督が、劇中に仕掛けられた謎とタブーに潜む深い闇をえぐり出す。
先日解禁された特報でいよいよその姿を現した、佐藤演じる未曾有の怪物“名無し”。今回到着したポスタービジュアルは、その“名無し”が歪んだ表情を浮かべる姿と、「その狂気は、目に見えない。」というキャッチコピーを配置したもの。無造作に刈られた頭に擦り切れた衣服、白昼の商店街に立つその佇まいが、強烈な違和感と不穏な空気を際立たせる。
中でも決定的な違和感は、ゆっくりと掲げられた右手。目を凝らすと、ベットリと付着した血痕が禍々しい凶器が露わとなり、今にも振り下ろされようとしている。触れたものを消し去る、男の右手。その手が向かう先には必ず何かが起こる――。緊張感が凝縮された、衝撃の物語の幕開けを強く予感させるポスターに仕上がった。
併せて公開された場面写真には、謎に満ちた名無しの過去と、本作の緊迫感あふれる展開が捉えられている。ボロ布をまとい残飯を漁る少年時代の“名無し”。そんな“名無し”を保護し、右手の異能を目の当たりにする警察官の照夫（丸山隆平）。“名無し”と幼い頃から行動を共にする花子（MEGUMI）。 “名無し”を追う刑事・国枝（佐々木蔵之介）。そして白昼の商店街で見えない狂気から逃げ惑う人々。
果たして照夫は何を見たのか。花子の涙の理由とは。そして国枝たち刑事は、“名無し”の凶行を止めることができるのか？様々な謎、想い、怒りが交錯するなかで、物語は予測不能の領域へと突入していく。
さらに今回、本作の主題歌がNovel Coreの書き下ろし新曲「名前」に決定。日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させ、アニメ『刃牙道』のEDテーマを手掛けるなど、次世代音楽シーンを牽引するNovel Core。どんな楽曲に仕上がっているのか、続報に期待したい。
映画『名無し』は、5月22日より全国公開。