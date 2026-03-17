タレント・うつみ宮土理（８２）が、４月にシンガー・ソングライターの加藤登紀子（８２）を特別ゲストに迎え、芸能生活６０周年記念のチャリティーコンサート「子供に笑顔を！」（４日、東京・中目黒キンケロ・シアター）を開催することになり、このほど取材に応じた。

「ロンパールーム」のお姉さんで１９６６年、一躍有名になったうつみは、芸能生活６０年を迎えた。「私が芸能界に入る前から歌手として一目置く、スター的存在の加藤さんにダメ元で出演をお願いしたら、出ていただけることに」と喜ぶ。初共演だが、うつみが自主制作したアルバム「花の行方」（０９年）に加藤が楽曲提供するなど交流は長い。加藤は名曲「百万本のバラ」を、うつみも数曲歌い、トークも予定されている。

夫でタレントの愛川欽也さん（１５年死去、享年８０）が旅立って１１年。夫婦で建てた劇場での節目のステージ。「キンキンが残してくれた場所でできる喜びもあります」。チャリティー公演なのは、１０年以上続ける子どもたちへの支援のため。「私が今あるのも『ロンパールーム』との出会いがあったから。子どもたちに感謝しつつ、私自身も原点に戻るつもりでステージに臨みたい」と話している。