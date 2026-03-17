【Gretsch g6138 ボ ディドリー モデル】（福岡県久留米市 ケンタロック 52歳）

以前より欲しく…探すけど中古では、なかなか出回らない逸品。交通事故に遭い、半年の治療期間が過ぎた時に、某オークションサイトに出品され、見事に競り落とした愛機です。

Gretschを神田商会が作るようになり、ボ モデルの受注生産を始めた1999年製の中古でした。ローコードの三つだけがエグれるようになってしまってたフレットを見た時は、前オーナーは、ボを愛していたんだろうと感動しました！

某芸人さんが、カスタムをされ…面白おかしく四角いギターを弾きながら歌ってるイメージが強いと思いますが、私には、ロックンロールを作った偉大な人物の伝説のギターなので。

私は、ポマードでテカテカにしたリーゼントで四角い赤いギターを抱いて、ロックンロールを歌ってます！

◆ ◆ ◆

ボ・ディドリーのギターほど個性を発揮するギターってないですよね。ギタリスト目線で見れば個性爆発ギターってたくさんあるんですけど、一般人目線で「え？」と目を引くのはこいつで間違いなし。もともとボ・ディドリーも自作のシガーボックスギターを愛用していたといいますし、これこそが究極の美形だったのかもしれません。ボディは空洞のチェンバード構造ですから、これぞまさしく“箱鳴り”っすね。謎のバンジョー型エレキとの2ショットがあるけど、バラライカも仲間に入れて。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ