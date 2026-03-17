第98回アカデミー賞授賞式が現地時間15日に行われ、映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」が作品賞ほか計6冠に輝いた。「ブゴニア」「F1(R)／エフワン」「フランケンシュタイン」「ハムネット」「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」「シークレット・エージェント」「センチメンタル・バリュー」「罪人たち」「トレイン・ドリームズ」といった有力作を抑え、その夜の頂点に立った。



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メガホンをとったポール・トーマス・アンダーソンは監督賞と脚色賞も受賞。スピーチでは受賞は作品の「優劣」ではなく、その年・その場の空気感によるものだと語り、「今年は本当に素晴らしい映画ばかりだった」と候補作全体への敬意を示した。



演技部門ではショーン・ペンが助演男優賞を獲得。さらに、カサンドラ・クルクンディスが新設されたキャスティング賞の初代受賞者となり、編集賞と合わせて同作の受賞数は6に達した。



一方、「罪人たち」は4冠を獲得。マイケル・B・ジョーダンが主演男優賞、ライアン・クーグラーが脚本賞を受賞し、撮影賞と作曲賞も手にした。



主演女優賞は「ハムネット」のジェシー・バックリーが受賞。助演女優賞は「WEPONS／ウェポンズ」のエイミー・マディガンが、初ノミネートから40年を経ての栄冠を飾った。アニメ部門では「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」が歌曲賞(「Golden」)と長編アニメ映画賞の2冠を獲得している。



◆第98回アカデミー賞主な受賞者リスト

作品賞

「ワン・バトル・アフター・アナザー」

監督賞

ポール・トーマス・アンダーソン「ワン・バトル・アフター・アナザー」

主演女優賞

ジェシー・バックリー「ハムネット」

主演男優賞

マイケル・B・ジョーダン「罪人たち」

助演男優賞

ショーン・ペン「ワン・バトル・アフター・アナザー」

助演女優賞

エイミー・マディガン「WEAPONS／ウェポンズ」

脚色賞

「ワン・バトル・アフター・アナザー」

脚本賞

「罪人たち」

国際長編映画賞

「センチメンタル・バリュー」（ノルウェー）

長編ドキュメンタリー賞

「名もなき反逆者 ロシア 愛国教育の現場で」

長編アニメ映画賞

「KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ」

撮影賞

「罪人たち」

編集賞

「ワン・バトル・アフター・アナザー」

歌曲賞

「Golden」（「KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ」）

衣装デザイン賞

「フランケンシュタイン」

キャスティング賞

「ワン・バトル・アフター・アナザー」

作曲賞

「罪人たち」

メイク・ヘアスタイリング賞

「フランケンシュタイン」

美術賞

「フランケンシュタイン」

視覚効果賞

「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」

音響賞

「F1(R)／エフワン」



（BANG Media International／よろず～ニュース）