グループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOKが強烈なダンスパフォーマンスでファンの心をがっちりとつかんだ。

JUNG KOOKは15日、自身の個人のTikTok（ティックトック）アカウントに「Two」チャレンジのダンス動画を公開した。軽やかなステップでダンスを始めたJUNG KOOKは、すぐさまパワーあふれる雰囲気にスイッチし、全精力を注ぎ込んだ。短い動画ではあったが、ダンスを披露するJUNG KOOKの完璧な姿は、これまでの絶え間ない練習の賜物であることを証明した。

キレのある動きの中でも随所に柔軟さを取り入れ、緩急を調節する余裕を見せながら、ヒップな雰囲気を完成させた。

反応は熱狂的だった。TikTokコリアの公式アカウントは「JUNG KOOKさんの2026年最初のTikTokの知らせにレッドカーペットを敷いておきました」と歓迎し、YouTubeの公式アカウントも「最愛の動画がついに公開されました」というコメントを残した。

JUNG KOOKが投稿した動画は、1日足らずで再生回数1600万回と高評価403万件を記録し、空前の話題性を立証した。

一方、BTSは20日、5枚目のフルアルバム『ARIRANG』でカムバックする。