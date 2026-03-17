スケーターが 、味の素社・Oxxx社と連携し、冷凍カセットミール「Pitamo（ピタモ）」の期間限定テスト販売に協力。

日々の幼児向け弁当づくりにおける「調理」「見栄え、栄養バランス」「詰め作業」「時間制約」といった複合的な負担の新たな解決を目指します。

スケーター 冷凍カセットミール「Pitamo（ピタモ）」期間限定テスト販売に協力

スケーターが、味の素とOxxxが2026年3月17日より実施する、幼児向け冷凍カセットミール「Pitamo（ピタモ）」の期間限定テスト販売に協力。

今回の取り組みは、味の素社の新規事業創出プロジェクト「A-STARTERS」から生まれた事業アイデアを起点として実施するものです。

日々の幼児向け弁当づくりにおける「調理」「見栄え、栄養バランス」「詰め作業」「時間制約」といった複合的な負担に着目し、新たな解決策としての可能性を検証します。

「Pitamo（ピタモ）」とは

左：スケーター株式会社・代表取締役社長：鴻池総一郎氏

右：味の素社・新規事業創出プロジェクト「A-STARTERS」担当者：植竹弘貴氏

子ども向けお弁当箱の使用実態を踏まえて設計された幼児向け冷凍ミール「Pitamo」

スケーター製360ml弁当箱の中容器サイズに適合する設計とすることで、「ぴったり収まる」使い勝手を実現しました。

冷凍ミールの利便性を活かしながら、家庭での弁当準備における負担軽減と、見栄え、栄養バランスへの配慮の両立を目指します。

今回の取り組みにおいて、スケーターは子ども向け弁当箱に関する知見提供および仕様設計面で協力。

Ｏxxx社は商品開発および販売を主体として担い、Ｏxxx社社が運営する冷凍宅配幼児食サービス「モグモ」のノウハウを活用しながら、事業化に向けた検証を進めます。

味の素社は、新規事業アイデアの創出および共創推進の立場から今回の取り組みを支援します。

テスト販売は、Oxxxが運営する冷凍宅配幼児食サービス「モグモ」の販売プラットフォーム上にて、期間・数量限定で実施されます。

今回の検証で、購入行動や継続意向、利用シーン等のデータを分析し、今後の事業展開の可能性を見極めていく予定です。

日々の幼児向け弁当づくりにおける複合的な負担に着目し、新たな解決策としての可能性を検証。

スケーターが期間限定テスト販売に協力する、冷凍カセットミール「Pitamo（ピタモ）」の紹介でした☆

※「Pitamo」は味の素株式会社の商標です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post お弁当箱に「ぴったり収まる」使い勝手を実現！スケーター「Pitamo（ピタモ）」期間限定テスト販売に協力 appeared first on Dtimes.