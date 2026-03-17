ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、袖の配色使いもかわいい、ディズニーデザイン「背中あったかチュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「背中あったかチュニック」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：4,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL、3L

後ろ：前より少し丈長

生地：＜カットソー＞綿90％、ポリエステル10％（裏毛）、【後ろ身頃裏面】＜カットソー＞ポリエステル100％（ボア）、【衿リブ部分】＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）、【袖口リブ部分】＜カットソー＞綿75％、ポリエステル23％、ポリウレタン2％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのチュニック。

裏ボアで背中からあたたかく、着ぶくれしにくいのがうれしいポイントです◎

また前面には、雪景色の中で冬を楽しむ「くまのプーさん」の姿がプリントされています。

淡いタッチで表現されているのもかわいい☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

袖口にはアクセントで水色のラインも！

さらに袖はリブ仕様になっています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

前後差あるデザインで、左右には便利なポケットも。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

気になるお尻周りもカバーしてくれます☆

後ろは無地のシンプルなデザインに。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

＜素材アップ＞

表地は綿混素材を使用。

裏地は背中のみ、あったかボア仕様になっています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ボアは背中からお尻にかけてあしらわれているので、座るとお尻までぬくぬく！

シンプルなカラーなので、着回し力も抜群。

袖の配色使いも可愛い、ディズニーデザイン「背中あったかチュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

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