小学校入学前に見落としがちな「4つの準備」。元海保・整理収納アドバイザーママの危険とハプニングを回避する実践

元海上保安官で大型巡視船に乗り組んでいた川崎みささんは、その経験を生かし、整理収納アドバイザーとして暮らしに役立つ情報を発信中。2025年にお子さんが小学校・中学校にダブル入学した川崎さん。「入学前に準備しておいてよかったこと」を教えてもらいました。



文・写真＝川崎みさ

ハプニングは「準備」で回避できる！

この度は、ご入学誠におめでとうございます！



小学校入学を前に「4月からの新生活をうまくやっていけるかな？」と、不安を感じていませんか。わが家は2025年、長男の小学校入学・長女の中学校入学というダブル入学だったこともあり、入学前は、私自身もちょっぴり緊張していました。

この1年は、小学校1年生になった長男のハプニングにてんやわんやでしたが、元海上保安官・整理収納アドバイザーの経験を基にした事前準備があったからこそ、回避できたこともありました。そこで、新生活を少しでも安心して迎えるために、わが家が入学前に準備したことについてお伝えします。

ランドセルの「定位置」を決める

海上保安庁の巡視船では、いざという時の装備の持ち出しなど、緊急時にいちいちモノのありかを誰かに確認せずに済むように「定位置管理」が基本。

同じように、ランドセルも「定位置」を決めるだけで、新小学校1年生でもランドセルを定位置に自分で戻せるようになります。バタバタする朝や夕食などの準備で忙しい夕方に、子供が自分でできることが増えると、親も助かりますよね。

では、ランドセルはどこに置くのがベストでしょうか？

これは、誰もが悩む問題です。お片付け講座でも、よくご質問をいただくのですが、整理収納アドバイザーとしては「リビング」をおすすめしています。

理由は、帰宅後に子供が直行する場所でもあり、リビングで過ごす時間も多いから。新1年生は、まだまだ宿題や次の日の準備などに、保護者の声かけや見守りが必要です。一緒に過ごす時間が多いリビングにランドセルや学用品があると、忙しい中でも効率的に子供のサポートができますよ。

あまり見栄えはよくありませんが、長男のランドセルはリビングの床に「直置き」がわが家の定位置。これ以上リビングに家具を増やしたくないこと、地震の際に高さのある場所に置いておくと、吹っ飛んでケガの原因になる可能性があることから、なるべく低い位置に置いています。

雨の日の登校練習

小学校入学前に通学路の確認も兼ねて、家から学校まで登下校の練習をする方は多いのではないでしょうか。もし、余裕のある方はそれにプラスして「雨の日」の登下校の練習も、ぜひ入学前にやってみてください。

私が海上保安官時代に先輩方から教わったことのひとつに、慣れた海域であっても「雨の日」は視認性（見えやすさ）や足元の状況（滑りやすさ）が違うことを覚えておけ、というものがありました。

そのため、あえて雨の日を選んで訓練をすることも。新1年生の雨の日の登下校も同じで、雨の日に通学路を歩くことで、滑りやすい場所をチェックできたり、傘幅を考慮しての1列歩きの必要性など、色々な発見があるはずです。

また、通学路にある「高いブロック塀」「フタのない側溝」「こども110番の家」などの場所も、登下校の練習のついでにお子様と一緒に確認すると、防災の面でも安心ですよ。

小学校に入学すると、親や先生の目の届かないところでちょっとしたハプニングが発生しがちですよね。そこで、ここからは息子の普段の様子から小学校生活では必要だと察して用意したモノをご紹介します。

子供用の「折りたたみ傘」を準備

慣れない新生活は、子供が体調を崩しやすい時期でもあります。雨にぬれたせいで体調不良になって欲しくないですし（看病するのも、そのために仕事の調整をするのも本当に大変…）、雨にぬれてビショビショになった家の床を拭いて回りたくない、という親の都合もあり、息子のランドセルに「折りたたみ傘」を常備。

たまに天気予報のチェックを忘れて、傘が必要だと声かけができないこともあるので、この折りたたみ傘には、本当に助けられています。

もしものときの「着替え」を準備

慣れない小学校生活では、トイレに行くタイミングが分からなかったり、授業や給食で服を汚してしまい「着替え」が必要になることも。

新学期は先生方もお忙しい時期なので、保健室で替えの服を借りたり、連絡帳で借りた服についてのやりとりなどをせずに済むように、「下着・替えのズボン・汚れものを入れる袋」を3点セットにして学校へ持参。この1年で、何度か使う機会があったので、「着替えセット」は用意しておいて良かったと思っているモノのひとつです。

準備は必ず「安心」に変わる

小学校入学は、親子にとって大きなドキドキとワクワクが入り混じった新生活の始まりですよね。私も未だに、下校中に溝に落ちたり、抜けた前歯を学校で無くして帰ってくる長男に毎日ハラハラドキドキしています。小学校入学時に、全てを予測して備えることは難しいですが、わが家の経験が少しでも役に立ちましたら幸いです。

川崎みさ（かわさき・みさ）

1985年生まれ、広島県在住。元海上保安官で2児のママ。船舶料理士、整理収納アドバイザー1級、防災士、ひろしま防災Jプログラムトレーナー。