King ＆ Prince永瀬廉、ピュアなまなざし 『美ST』5月号「増刊Special Edition」表紙に登場
King ＆ Princeの永瀬廉が、女性月刊誌『美ST』2026年5月号の「増刊Special Edition」（光文社）の表紙に登場する。
【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉
水色のパステルカラーのジャケットでピュアさを感じる表情を浮かべる永瀬が目印。カバーストーリーは「楽しくても、辛くても。まっすぐな愛の育て方」をテーマに届ける。
最近は、ダークな役から『鬼の花嫁』で演じた高貴なあやかしの次期当主まで、役柄の振り幅の大きさでも注目を集め続けており、新たな挑戦や経験を重ねる中で気づいた、愛への向き合い方に迫った。
なお同号の表紙はこのほか、本誌・特別版・特別版増刊の4パターン。本誌・特別版・特別版増刊の表紙に、美容家の神崎恵が登場する。
本誌は黒のドットが映えるゴージャスなドレスを身にまとい、セクシーな表情を浮かべる神崎と、赤のロゴが目印。特別版はベージュのジャケットで親しみを湛えた表情の神崎とピンクのロゴが目印となる。特別版増刊は、セクシーな衣装と表情で大人カッコいい雰囲気を醸し出す神崎とゴールドのロゴが目印。
カバーストーリーは「50歳の今だからこそ、私は挑む。誰か、ではなく自分を生きる」をテーマに届ける。美容家として“神崎買い”と呼ばれる現象をも巻き起こし、愛用アイテムは世代を超えて大人気に。「人生のピークはまだまだこれから」と語る神崎の50歳を迎えた今の心境から描いている夢まで、リアルな素顔を紐解く。
【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉
水色のパステルカラーのジャケットでピュアさを感じる表情を浮かべる永瀬が目印。カバーストーリーは「楽しくても、辛くても。まっすぐな愛の育て方」をテーマに届ける。
最近は、ダークな役から『鬼の花嫁』で演じた高貴なあやかしの次期当主まで、役柄の振り幅の大きさでも注目を集め続けており、新たな挑戦や経験を重ねる中で気づいた、愛への向き合い方に迫った。
本誌は黒のドットが映えるゴージャスなドレスを身にまとい、セクシーな表情を浮かべる神崎と、赤のロゴが目印。特別版はベージュのジャケットで親しみを湛えた表情の神崎とピンクのロゴが目印となる。特別版増刊は、セクシーな衣装と表情で大人カッコいい雰囲気を醸し出す神崎とゴールドのロゴが目印。
カバーストーリーは「50歳の今だからこそ、私は挑む。誰か、ではなく自分を生きる」をテーマに届ける。美容家として“神崎買い”と呼ばれる現象をも巻き起こし、愛用アイテムは世代を超えて大人気に。「人生のピークはまだまだこれから」と語る神崎の50歳を迎えた今の心境から描いている夢まで、リアルな素顔を紐解く。