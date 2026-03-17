【写真クイズ】この食材の名前は？　毒草との見分けが難しい……

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■可憐な花です

正解：アマドコロ

難易度：★★★★★

若芽は春、根茎は秋が旬です

アマドコロとはキジカクシ科アマドコロ属に属する多年草で、春になると地中から若芽を伸ばし、葉の付け根に白い釣鐘型の花を垂れ下げて咲かせます。

見た目はスズランに似ており、笹の葉のような細長い葉を左右交互につける姿が特徴的です。山野の日当たりのよい場所に自生し、観賞用として庭に植えられることもあります。

北海道から九州までの山間地に広く自生していますが、山菜として食されることが多いのは、おもに東北地方です。

市場に出回るのは春の若芽が中心で、収穫時期は3月中旬から4月いっぱいまでと非常に短く、旬を逃すと手に入りにくくなります。いっぽう、根茎は秋に収穫されます。

若芽の味は、ウルイに似たぬめりと柔らかさがあり、豆類やアスパラガスに近い風味とほのかな甘みを感じさせます。茹でると青々とした香りが立ち、苦味はほとんどなく、春の山菜としては食べやすい部類に入ります。

食べ方の定番は天ぷらやおひたし、酢味噌和えです。とくに酢味噌和えは、アマドコロの甘みと酢味噌の酸味がよく合い、春らしい一品になります。

根茎は里芋のような粘りがあり、ほんのりとした甘みがあるため、煮物やすりおろして団子状にするなどの調理法もあります。

また、根茎には滋養強壮の効果があるとされ、漢方では「黄精（おうせい）」と呼ばれて利用されることがあります。

山野での採取が主流ですが、ホウチャクソウなどの毒草と酷似しているため注意が必要です。新芽の時期は特に判別が難しいですが、アマドコロの茎にははっきりとした角（稜）があり、指で触れると角張っているのが大きな特徴です。

ただし、初心者には識別が難しいため、詳しい人と同行するか、確実に判別できる場所で採るのが安全です。

ホウチャクソウ

美味しいアマドコロの見分け方

葉が開く前の若芽で、根元が白くみずみずしいものを選ぶのが基本です。

葉が開いて緑が濃くなると苦味が強くなるため、収穫や購入のタイミングは早めが肝心です。

また、茎の根元が真っ白で、切り口が新しく、乾いていないものが良品です。しなびていたり、黄色く変色しているものは避けたほうがよく、鮮度が落ちると食感も風味も損なわれます。

香りは控えめですが、折ったときに草の香りがほのかに立つものは新鮮な証拠です。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

アマドコロの注目栄養素

根茎に多い「多糖類」と、若芽に含まれる「アミノ酸」や「ポリフェノール」が注目ポイントです。

多糖類は、根茎の粘りのもととなる成分で、古くから「長く力になる食べ物」とされてきました。その昔、山仕事の人たちが、腹持ちがよいため根茎を噛んでいたという話が残っているほどです。

若芽のほろ苦さのもととなるポリフェノールは、一般に抗酸化物質として知られている成分です。昔から「体のサビをためにくくする」といわれることもあります。

春の山菜が、冬の間にため込んだものを流す食べ物として語られてきた背景には、こうしたポリフェノールなどの成分が関係しているとも考えられています。

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