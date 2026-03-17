THE THOUSAND KYOTO「千の茶会アフタヌーンティー 〜京の箱庭〜」。初夏の京都の情景を表現した繊細な抹茶スイーツ
◆THE THOUSAND KYOTO「千の茶会アフタヌーンティー 〜京の箱庭〜」。初夏の京都の情景を表現した繊細な抹茶スイーツ
THE THOUSAND KYOTOの「TEA AND BAR」で、新緑の京都を“抹茶の箱庭”に見立てた「千の茶会アフタヌーンティー 〜京の箱庭〜」を開催。期間は、2026年4月17日（金）から5月24日（日）まで。
抹茶のテラリウム風パルフェや枡仕立てのティラミス、苔ムースなど初夏の情景を映したスイーツ、茶そばやいなり舟といった和の趣あふれるセイボリー、そして締めくくりの抹茶アイスまで揃う、目にも鮮やかな美食の数々を心ゆくまで。
この記事の要約レポート
・THE THOUSAND KYOTOの「TEA AND BAR」で、「千の茶会アフタヌーンティー 〜京の箱庭〜」を開催。期間は、2026年4月17日（金）から5月24日（日）まで
・美しいウエルカムデセール「箱庭パルフェ 〜抹茶とゆずのテラリウム〜」を「ゆず抹茶フィズ」とともに
・京都の庭園を切り取ったかのような愛らしい抹茶スイーツが6種
・「生麩田楽」や「いなり舟」など和の美食セイボリー
・別皿の茶そばと締めくくりの抹茶アイスも楽しみ
爽やかに香るゆず抹茶フィズと、新緑を閉じ込めたテラリウム風パルフェ
まずゲストをお迎えするのは、爽やかなウエルカムドリンク「ゆず抹茶フィズ」と、ウエルカムデセール「箱庭パルフェ 〜抹茶とゆずのテラリウム〜」。
ティータイムの幕開けを祝う「ゆず抹茶フィズ」は、抹茶の豊かな風味と苦みに、柚子の上品な香りが調和したノンアルコールカクテル。新緑を思わせる美しい二層のグラデーションが、これからの美食体験をよりいっそう爽やかに彩る。
グラスの中に広がるテラリウムをイメージした「箱庭パルフェ」は、日本庭園の様式美“七五三石組”の要素を取り入れた遊び心あふれる1品。シフォンケーキや黒豆をそれぞれ「七・五・三」の数で配し、庭園に生す苔や岩を精巧に表現。柚子風味のショコラプリンや抹茶ムースが織りなす、抹茶と素材の奥深いマリアージュを堪能して。
新緑の庭園を切り取ったような情緒あふれるスイーツ
ティースタンドに並ぶのは、京都の庭園をそのまま切り取ったかのような、愛らしいスイーツ6種。
オリジナル枡の焼印が目を引く「枡ティラミス」は、風味豊かな抹茶の生地にレモン風味のティラミスクリームを重ねた爽やかな味わい。そのほか、オレンジピールを練り込んだ抹茶のパウンドケーキ「京の天守」や、抹茶餡・求肥・チーズクリーム・フレッシュのオレンジを忍ばせた最中を金魚鉢に見立てた「金魚鉢最中」、濃厚な抹茶にベルガモットが香る気品ある「苔ムース」など、伝統的な意匠をモダンに解釈した繊細なスイーツたちが勢揃い。
お茶会に彩りを添える、どこか懐かしい和の美食セイボリー
セイボリープレートには、田楽味噌が艶やかに絡むふっくらとした「生麩田楽」をはじめ、いくらや錦糸卵を舟に見立てた華やかな「いなり舟」、海の幸をまろやかなお酢で包み込んだ「冷製海鮮ジュレ」、そしてお出汁のうまみがじゅわっと広がる「筑前煮」まで、お茶会の合間にうれしい4種を用意。
自慢の出汁といただく香り高い茶そばと、濃厚な味わいの抹茶アイスもお楽しみに
さらに今回のアフタヌーンティーでは、香り高いお茶のそばを自家製の冷たいお出汁でいただく「茶そば」が別皿で提供される。コク深い出汁が抹茶の風味と絶妙に調和し、抹茶尽くしのコースにさらなる奥行きを添える滋味深い味わいをご賞味あれ。
そして食後のデザートには、あんこや黒蜜寒天を添えた濃厚な「抹茶アイス」を。お茶会を締めくくるにふさわしい、凛とした気品漂う甘味に仕立てられている。
約30種類のフリーフロードリンクとともに、箱庭に映し出された京都の初夏をひとさじごとに愛でる格別なひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
京都駅からすぐ近くのカフェ＆バーで、京の街ならではのティータイムを
JR京都駅から徒歩約2分、バスやタクシーなど交通機関も充実した立地にある「TEA AND BAR」。ホテル「THE THOUSAND KYOTO」内にあり洗練された雰囲気の中、本格的なお茶をさまざまなスタイルで楽しめる現代の「茶会」をコンセプトにしている。
THE THOUSAND KYOTOの「TEA AND BAR」で、新緑の京都を“抹茶の箱庭”に見立てた「千の茶会アフタヌーンティー 〜京の箱庭〜」を開催。期間は、2026年4月17日（金）から5月24日（日）まで。
抹茶のテラリウム風パルフェや枡仕立てのティラミス、苔ムースなど初夏の情景を映したスイーツ、茶そばやいなり舟といった和の趣あふれるセイボリー、そして締めくくりの抹茶アイスまで揃う、目にも鮮やかな美食の数々を心ゆくまで。
・THE THOUSAND KYOTOの「TEA AND BAR」で、「千の茶会アフタヌーンティー 〜京の箱庭〜」を開催。期間は、2026年4月17日（金）から5月24日（日）まで
・美しいウエルカムデセール「箱庭パルフェ 〜抹茶とゆずのテラリウム〜」を「ゆず抹茶フィズ」とともに
・京都の庭園を切り取ったかのような愛らしい抹茶スイーツが6種
・「生麩田楽」や「いなり舟」など和の美食セイボリー
・別皿の茶そばと締めくくりの抹茶アイスも楽しみ
爽やかに香るゆず抹茶フィズと、新緑を閉じ込めたテラリウム風パルフェ
まずゲストをお迎えするのは、爽やかなウエルカムドリンク「ゆず抹茶フィズ」と、ウエルカムデセール「箱庭パルフェ 〜抹茶とゆずのテラリウム〜」。
ティータイムの幕開けを祝う「ゆず抹茶フィズ」は、抹茶の豊かな風味と苦みに、柚子の上品な香りが調和したノンアルコールカクテル。新緑を思わせる美しい二層のグラデーションが、これからの美食体験をよりいっそう爽やかに彩る。
グラスの中に広がるテラリウムをイメージした「箱庭パルフェ」は、日本庭園の様式美“七五三石組”の要素を取り入れた遊び心あふれる1品。シフォンケーキや黒豆をそれぞれ「七・五・三」の数で配し、庭園に生す苔や岩を精巧に表現。柚子風味のショコラプリンや抹茶ムースが織りなす、抹茶と素材の奥深いマリアージュを堪能して。
新緑の庭園を切り取ったような情緒あふれるスイーツ
ティースタンドに並ぶのは、京都の庭園をそのまま切り取ったかのような、愛らしいスイーツ6種。
オリジナル枡の焼印が目を引く「枡ティラミス」は、風味豊かな抹茶の生地にレモン風味のティラミスクリームを重ねた爽やかな味わい。そのほか、オレンジピールを練り込んだ抹茶のパウンドケーキ「京の天守」や、抹茶餡・求肥・チーズクリーム・フレッシュのオレンジを忍ばせた最中を金魚鉢に見立てた「金魚鉢最中」、濃厚な抹茶にベルガモットが香る気品ある「苔ムース」など、伝統的な意匠をモダンに解釈した繊細なスイーツたちが勢揃い。
お茶会に彩りを添える、どこか懐かしい和の美食セイボリー
セイボリープレートには、田楽味噌が艶やかに絡むふっくらとした「生麩田楽」をはじめ、いくらや錦糸卵を舟に見立てた華やかな「いなり舟」、海の幸をまろやかなお酢で包み込んだ「冷製海鮮ジュレ」、そしてお出汁のうまみがじゅわっと広がる「筑前煮」まで、お茶会の合間にうれしい4種を用意。
自慢の出汁といただく香り高い茶そばと、濃厚な味わいの抹茶アイスもお楽しみに
さらに今回のアフタヌーンティーでは、香り高いお茶のそばを自家製の冷たいお出汁でいただく「茶そば」が別皿で提供される。コク深い出汁が抹茶の風味と絶妙に調和し、抹茶尽くしのコースにさらなる奥行きを添える滋味深い味わいをご賞味あれ。
そして食後のデザートには、あんこや黒蜜寒天を添えた濃厚な「抹茶アイス」を。お茶会を締めくくるにふさわしい、凛とした気品漂う甘味に仕立てられている。
約30種類のフリーフロードリンクとともに、箱庭に映し出された京都の初夏をひとさじごとに愛でる格別なひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
京都駅からすぐ近くのカフェ＆バーで、京の街ならではのティータイムを
JR京都駅から徒歩約2分、バスやタクシーなど交通機関も充実した立地にある「TEA AND BAR」。ホテル「THE THOUSAND KYOTO」内にあり洗練された雰囲気の中、本格的なお茶をさまざまなスタイルで楽しめる現代の「茶会」をコンセプトにしている。