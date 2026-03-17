18日(水)から低気圧が東へと進み、日本列島は西から天気が下り坂になりそうです。西日本から東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。

19日(木)の午前は、関東の沿岸部などで雨の降り方が強まる見込みです。

18日(水)午前9時の予想天気図です。東シナ海に低気圧があって前線をともなっています。低気圧は東へと進む見込みです。

19日の朝には低気圧は関東付近へと進む見込みです。太平洋側の地域では南から暖かく湿った空気が流れ込み、雨の降りやすい天気になるでしょう。

18日の雨と風の予想ですが、朝から九州で雨が降るでしょう。次第に雨雲が東へと広がり、昼前には中国・四国で雨が降り出しそうです。

18日の昼過ぎ以降は、近畿や東海・北陸で雨が降る見込みです。太平洋側の沿岸部では南からの暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定になり、雨の降り方が強まりそうです。

19日は、低気圧が東へ進むことにともない、未明から朝にかけて関東の沿岸部などで雨脚が強まるでしょう。

18日は、西から次第に天気は崩れ、九州から東北南部にかけて雨が降るでしょう。

東海・北陸でも、日中から天気が悪化し雨が降る見込みです。一方、朝方は晴れるため放射冷却の影響で北陸では気温は平年より低く、冷え込むでしょう。

日本付近は、高気圧と低気圧が交互に訪れる周期変化を繰り返すようになっています。天気図でも春の訪れを感じさせるようになってます。