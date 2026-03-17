カルビーと、グレープストーンは、コラボレーションし、進化系ポテトチップスの東京駅限定ショップ「JAGA BOULDE」（じゃがボルダ）をJR東京駅構内グランスタ東京内で展開している（グレープストーン運営）。今回、同店舗限定の新商品として「じゃがボルダチップス 帆立の炭火焼きバター醤油味」を3月16日から季節限定で発売する（販売元はグレープストーン）。

「じゃがボルダ」は、カルビーの一歩進んだ“おいしい”“楽しい”“うれしい”を提案するアンテナショップ「カルビープラス」と東京みやげの銘品である「東京ばな奈」がコラボレーションした進化系ポテトチップスの東京駅限定ショップとして2020年8月に誕生した。昨年4月には初リニューアルし、連日行列ができるほど人気になっている。



「じゃがボルダチップス 帆立の炭火焼きバター醤油味」

今回発売する「じゃがボルダチップス 帆立の炭火焼きバター醤油味」は、炭火で香ばしく焼き上げた“帆立”を、バター醤油でじゅわっと味付けしたような、コク深い味わいに仕上げた商品。帆立の旨味を存分に感じられるよう味わいのバランスを何度も調整した。一枚食べると上品な旨味が口いっぱいにあふれ出す。厚切りポテトチップスに凝縮したおいしさのしずくをふきかけることで、外はパリッと、中はサクサクの食感を実現した。繊細な味付けは「広尾 小野木」に監修してもらった。

［小売価格］4袋入 1134円（税込）

［発売日］3月16日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp

グレープストーン＝https://www.grapestone.co.jp