ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回、「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環として、農林水産省とJミルクが立ち上げた官民共同プロジェクトである「牛乳でスマイルプロジェクト」に賛同し、学校給食が一時休止となる春休み期間中における牛乳の消費拡大を目指し、チルドカップ飲料から「春のおいしいいちごミルク」と、アイスから「国産牛乳のミルクアイスバー」を3月17日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

牛乳の消費は冬から春にかけて、気温の低下や年末年始、冬休みなどの期間中は学校給食がないことなどによって、飲用の機会が減り、牛乳の消費量が少なくなる。そのため、農林水産省では牛乳の廃棄を防ぎ、牛乳の生産・供給を維持するために、牛乳摂取を推奨している。

ファミリーマートでも、一昨年から牛乳消費を推奨する取り組みを行っており、昨年12月には年末年始の消費に向けて「冬のおいしいミルクコーヒー」を発売し、好評を得た。



「春のおいしいいちごミルク」

今回、春休みにあわせて牛乳を使用したチルドカップ飲料とアイスバーを発売する。「春のおいしいいちごミルク」は、栃木県産いちご果汁と、生乳を50％使用し、隠し味に北海道産生クリームを加えることで、いちごとミルクのおいしさをより感じてもらえる仕立てにした。さらに、甘さを控えめにすることで、素材のおいしさを引き立たせた贅沢な味わいのいちごミルクになっている。



「国産牛乳のミルクアイスバー」

「国産牛乳のミルクアイスバー」は、国産牛乳を50％使用し、すっきりとした牛乳本来の味わいを楽しめる。この2商品を通して、酪農家応援と牛乳消費拡大の輪を全国へ広げていく考え。

［小売価格］

春のおいしいいちごミルク：198円

国産牛乳のミルクアイスバー：150円

（すべて税込）

［発売日］3月17日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp