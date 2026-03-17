Mizuno（ミズノ）は、マッシュスタイルラボが展開する、メンズブランド「AOURE（アウール）」との初コラボレーションアイテムを、3月25日12時にAOUREオフィシャルオンラインストア、ミズノ公式オンラインで先行予約開始、4月1日にAOURE全国直営店舗、ミズノ公式オンラインで発売する。

今年創業120周年を迎える総合スポーツ用品メーカー「Mizuno」のスポーツテクノロジーと「AOURE」が提案するビジネスウエアを融合したコレクション。同コレクションではジャケット1型、パンツ1型、Tシャツ2型を展開する。

ミズノが開発した独自のウエア設計「Dynamotion Fit（ダイナモーションフィット）」を採用し、人間工学に基づいた設計で、動きやすさを徹底的に追求した。ジャケットの設計については特許出願中だという。

各アイテムの素材にもこだわり、ジャケット・パンツには吸汗速乾性と接触冷感機能を採用したミズノ独自の素材「アイスタッチ」を使用している。Tシャツには生地の表面を高品質な天然素材で知られるメリノウール、肌面をメッシュ状のポリエステルで作るミズノ独自の二層構造を採用した世界初（ミズノ調べ（2024年4月現在））ウールマークW認証（「メリノパフォーム」と「トータルイージーケア」の認証に同時合格し、世界で初めて統一ラベルで商品化。2016年以降の規定改正後に基づく）を受けた「365オールインワン」素材を使用しており、ビジネスの快適性を高める。

また、同コラボレーションでは、ミズノトラッククラブの飯塚翔太選手、ディーン元気選手、佐藤風雅選手をモデルとして起用したスペシャルコンテンツを制作した。



「MIZUNO DYNAMOTION FIT SETUP JACKET」

「MIZUNO DYNAMOTION FIT SETUP JACKET」は、ナイロンストレッチ素材を使用したラペルジャケット。吸汗速乾性と接触冷感性を採用した「アイスタッチ」素材でもあり、さらっと快適な着心地を提供するアイテムとなっている。オリジナルの刻印入りボタンやダイナモーションフィットネーム、ランバードマークのプリントなどのディテールもポイントだとか。



「MIZUNO DYNAMOTION FIT SETUP PANTS」

「MIZUNO DYNAMOTION FIT SETUP PANTS」は、「アイスタッチ」を搭載したナイロンストレッチ素材を使用したイージーパンツ。単品での着用はもちろん、同コラボレーションのジャケットと合わせたセットアップスタイルもおすすめとなっている。



「MIZUNO DYNAMOTION FIT MOCK NECK TEE LS」

「MIZUNO DYNAMOTION FIT MOCK NECK TEE LS」は、世界初（ミズノ調べ（2024年4月現在））のメリノウールW認証（「メリノパフォーム」と「トータルイージーケア」の認証に同時合格し、世界で初めて統一ラベルで商品化。 2016年以降の規定改正後に基づく）を受けたミズノ独自の「365オールインワン」素材を使用し、上品な着用感と汗をかいてもサラっと快適な着心地を提供する。洗濯・乾燥機も使用可能で手入れも楽だとか。柔らかな肌触り、高い通気性と吸水速乾性を備え、春夏はジャケットのインナーとして、秋冬はアンダーウエアとして活躍する。



「MIZUNO DYNAMOTION FIT MOCK NECK TEE SS」

「MIZUNO DYNAMOTION FIT MOCK NECK TEE SS」は、長袖モックネックTシャツ同様にミズノ独自の「365オールインワン」素材を採用した半袖モックネックTシャツ。優れたストレッチ性と洗濯での縮みにくい丈夫な素材によって、ビジネスからアクティブなシーンと幅広く活躍する。

［小売価格］

MIZUNO DYNAMOTION FIT SETUP JACKET：4万9500円

MIZUNO DYNAMOTION FIT SETUP PANTS：2万4200円

MIZUNO DYNAMOTION FIT MOCK NECK TEE LS：1万6500円

MIZUNO DYNAMOTION FIT MOCK NECK TEE SS：1万4300円

（すべて税込）

［発売日］4月1日（水）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com