5月31日をもって活動終了する「嵐」の二宮和也（42）が17日までに自身のXを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が開催されている米国マイアミ行きの過程を明かした。

13日から嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の札幌公演が3日間開催された。その翌日、16日早朝6時34分に定期ポスト「皆ーおはよー」を発射。その後午後0時36分に「では、マイアミに行ってきます」と飛行機の絵文字付きでポスト。二宮は「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」に就任している。

そして同日午後9時27分には「どこ飛んでるかわかってないけど 広大過ぎて感動、、、、」と飛行機の前から見える広大な大地の動画を公開。

日付が変わった17日午前0時43分には「めちゃ雪です」とつづり、吹雪の街の写真を公開。その約30分後の午前1時16分には「トランジット中です！」と補足した。

二宮の一連のポストに対し「シカゴの雪からマイアミの太陽へ……！ まさかの映画みたいな急展開。凍えながら南国のカクテルを思い描く、そのギャップすら旅の醍醐味」「トランジット中だったのですねぇ…！ マイアミは暖かいイメージあったからどおりで…！ 寒暖差が激しいですね」「まだ到着じゃなかったんだね！ 疲れてると思うけど気をつけてお仕事頑張ってね！」「長旅お疲れ様です 体調にはお気をつけて！」などと書き込まれていた。