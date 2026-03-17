東京ヴェルディ・アカデミーの実態

〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第44回）

番外編：冨樫剛一インタビュー（前編）

Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。その育成の秘密に迫っていく同連載、今回から３回にわたって同クラブのアカデミーで育ち、後進の育成にも携わった冨樫剛一氏（現横浜Ｆ・マリノスユース監督）のインタビューをお送りする。



読売クラブのアカデミー時代について語る冨樫剛一氏 photo by Sano Miki



――読売クラブは、カテゴリーの垣根を越えてプレーすることが当たり前の環境だったそうですね。

冨樫剛一（以下、冨樫）衝撃だったのは、ユースに入ってすぐ、ラモス（瑠偉）さんと同じチームでゲームをやった時、センチ単位でポジショニングを指示されたことです。

ラモスさんに「30センチ、こっちだよ」って言われて、「30センチって、こんなもんかな」と思いながら、少しポジションをズラしたら、どんどんボールが回ってきて。それまでは、基本的にボールとゴールと、自分と敵と味方とっていう、それぞれの位置のなかで、原則に基づいてやってはいましたけど、「こんなに細かいのか」と驚きました。

――自分がトップチームに上がれそうだという手応えは、いつ頃から感じていたのですか。

冨樫 僕は中学生（ジュニアユース）の時、本当に（試合に）出るか出ないかっていう感じだったし、ユースに上がれないって言われていたぐらいでしたから。

それでも、２学年上の先輩に僕と似たような人がいて、その先輩はユースに上がったら一気にユース代表（年代別日本代表）まで行っちゃったんですよ。それが、ブラウブリッツ秋田の監督、吉田謙さん。僕は吉田さんに憧れていたので、自分もユースに上がって成長がともなったら、そうなれるのかなっていう思いがありました。

――結果的に、冨樫さんはユースチームに上がっています。

冨樫 僕はユースに上がらせてもらっても、センターバックの５番手だったので、まったく試合には絡めませんでした。ただ、吉田さんがヘディング好きで。僕は毎日、吉田さんのヘディング練習に「トガ、蹴ってくれ」と言われてつき合っていたので、それを繰り返しているうちに、自分もとにかくヘディングが強くなっていたんです。

それで、他のセンターバックの調子がすごく悪かったり、ケガをしたりした時、たまたま自分が試合に出るタイミングがきて、それをきっかけにレギュラーを取れた。その後、"ユース選抜"に入った時に、トップのキャンプにも行かせてもらったりして「自分も（トップ昇格に）近くなっているのかな」っていう感覚にはなりました。

それでも、ユース選抜がトップチームと練習試合をすると、１−10くらいで負けていたので、とんでもない差があるんだなっていうのは、あらためて認識するんですけどね。

――ユース選抜とは何ですか。

冨樫 当時の読売には、ユースの上にジュニオールっていう（トップの）Ｂチームみたいなチームがあったんですけど、ジュニアユース（中学生）、ユース（高校生）、ジュニオールのなかから15人くらいが選ばれて、ユース選抜っていうチームを作って、トップチームのキャンプに行っていたんです。

――選ばれた有望な選手が、トップチームのキャンプに帯同できた、と。

冨樫 ユース選抜に行くと、（トップの選手と同様に）ジャージとスパイクがそろっていて、天然芝のグラウンドでトレーニングができる。ちょっと特別な、エリート感のあるチームでした。

僕はそこに高１でようやく入れたんですけど、現在Ｕ−17日本代表の監督をやっている小野信義は、中２で入ってきて。どえらいうまくて、「なんだ、コイツ？」みたいな感じでした（笑）。

――ユース選抜に選ばれたことで、トップ昇格が現実的になってきた。

冨樫 でも、何となく近づいているなっていう感じはしていても、僕は高３の時でも、本当に（プロに）なれるとは思っていませんでした。そもそも僕は（年代別日本）代表にも選ばれていないし、横（のポジションでプレーしていたの）が中村忠だったので、「こういう選手がトップに上がるんだな」っていう感覚で見ていましたから。そんな中村でも、大学に行こうとしていたんですからね。

――それが、なぜトップ昇格に至ったのですか。

冨樫 僕は学校の先生になりたかったので、（大学）受験の準備をしていた時に国体があって、僕はそこで活躍したんですよね。そうしたら、いろんな大学から声がかかって、「これならどこか（の大学）に行けそうだな」と思ったタイミングで、「おまえ、トップに上げるぞ」と。僕にしてみたら、「大学に行こうと思っていたのに......」みたいな感じでした。

――どう決断したのですか。

冨樫 自分のなかでは、本当に（トップチームの）近くにいたからこそ、すごくレベル差があるのを感じていた。だから、ちょっと難しいんじゃないかなと思っていたのが正直なところでした。ただ、「人生は一回だし......」って考えた時、「ダメだったら、そこから勉強し直してもいいか」っていう気持ちで昇格させてもらいました。

（つづく）