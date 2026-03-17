救援陣が相次いで5失点

■ブルワーズ 24ー9 ドジャース（日本時間17日・アリゾナ）

ドジャースは16日（日本時間17日）、キャメルバックランチで行われたブルワーズとのオープン戦に9-24で大敗を喫した。投手陣がまさかの24失点と崩壊。地元メディアは「この試合で収穫はあった？」など厳しい声を寄せている。

先発を務めたドジャースのタイラー・グラスノーは4回1/3を投げ3失点と粘ったが、継投した救援陣が捕まった。ジェルミン・ロサリオが1死も取れず5失点すると、ベテランのブレイク・トライネンも2失点。その後もジャック・ドレイヤー投手ら3投手が次々に4、5失点を喫し、計16安打を浴びた。

オープン戦とはいえ、ドジャースは昨年から救援陣が課題となっており、それが顕在化した格好だ。しかも、この日はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えて大谷翔平投手がチームに合流したタイミング。試合には出場していないが、より一層に衝撃を与えるものだった。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は公式X（旧ツイッター）で「ドジャースはブルワーズ相手に24-9で敗戦した。ああ。間違いではない」と投稿。さらに「ドジャースまた大敗。ナ・リーグ優勝決定シリーズの再戦で24失点。この試合で収穫はあった？」と皮肉を込めて速報した。ファンからは「君たち酷すぎ」「競技を間違えたんじゃない」「トライネンをDFAしてくれ」「!!???!??」「草野球ですか？ WBCの裏でお笑いやめて下さい」など驚きが広がった。（Full-Count編集部）