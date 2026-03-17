we♡donut数量限定♡カレー対決優勝「シン・マジカレードーナツ」登場

生ドーナツ専門店「we♡donut（WeLoveDonut /ウィーラブドーナツ）」から、カレー好きにもたまらない新メニュー「シン・マジカレードーナツ」が登場します。2026年3月16日（月）より販売スタート。カレー専門店「MAJI CURRY」とのコラボレーションで誕生した注目メニューで、日本テレビ「境界線～ライバルはお隣さん～」のカレーパン対決で優勝した一品です。ザクザク食感と濃厚カレーが楽しめる、数量限定の特別ドーナツに注目です♡

カレー対決で優勝した話題作

「シン・マジカレードーナツ」は、日本テレビの番組「境界線～ライバルはお隣さん～」で行われたカレーパン対決で優勝した実力派メニュー。

カレー専門店「MAJI CURRY」が手がけたスパイシーなカレーの味わいが特徴です。

衣はザクザク食感で香ばしく、ドーナツ生地との相性も抜群。スパイスの香りが広がるカレーとともに、食べ応えのある満足感を楽しめます。

カレー好きの方はもちろん、ドーナツ好きにもおすすめの新感覚メニューです。

とろけるチーズと牛肉の贅沢感

ドーナツの中には、スパイシーなカレーに加えてとろ～りチーズをたっぷり使用。さらにゴロッとした牛肉が入っており、食べ進めるほどに濃厚な旨味が広がります。

外側はカリッと香ばしく、中はジューシーでコクのある味わい。ドーナツの甘みとカレーのスパイス、チーズのまろやかさが絶妙に重なり、満足感のある一品に仕上がっています。

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販売情報

シン・マジカレードーナツ

販売開始：2026年3月16日（月）

販売店舗：we♡donut×TAKAGI COFFEE ホワイティうめだ／we♡donut 自由が丘／we♡donut×TAKAGI COFFEE 千里中央／we♡donut×TAKAGI COFFEE 神楽坂

数量限定の新感覚ドーナツ

カレー専門店のこだわりが詰まった「シン・マジカレードーナツ」は、ザクザク食感とスパイシーなカレー、とろけるチーズが楽しめる贅沢な一品。

テレビ番組のカレーパン対決で優勝した実力派メニューを、ドーナツスタイルで味わえるのも魅力です♡数量限定での販売となるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。