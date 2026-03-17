女優の中村ゆり（44）が17日までに自身のインスタグラムを更新し、かつてアイドルユニット「YURIMARI」として共に活躍したMARIことタレントで実業家のmari（44）との2ショットを披露した。

「Birthday MISIA！！」と書き出すと、コンサート会場でペンライトを手にした自身とmariの2ショットをアップ。

自身の44歳誕生日だった15日に神奈川・横浜アリーナで行われたMISIAのコンサートを訪れたとみられ、「最高の時間。MISIAさんは特別な力を持ってますね。涙腺崩壊 心が浄化されました」と感激。「マリさんと一緒に観れて良かった ありがとー」と感謝を記した。

中村の投稿に、フォロワーからは「このお二人が一緒に！！そしてゆりさんHappy birthday」「YURIMARIいっしょはやっぱり嬉しい おめでとうございます！」「まりさんと素敵な時間を過ごされて良かったですね」「ユリマリだ！2人ともステキな歳の重ね方」「YURI MARIだ！激アツ 泣きそー」「素敵だね」といった反響が寄せられている。