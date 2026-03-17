女優・モデルの月野有菜さん（23）がインスタグラムを更新。マイナス20度の極寒フィンランドでカチカチに髪を凍らせた近影をアップしている。



【連続写真】「スネ夫」「ゴンさんみたい」ロングヘアをカチカチに凍らせた月野有菜さん

月野さんは、「フィンランドで絶対やりたかったやつ！」「髪凍らせてみたよ」と動画をアップ。動画では−20℃の環境下で濡らしたロングヘアがカチカチに凍りつき、リーゼントのような前に突き出した髪型や、持ち上げるとHUNTER×HUNTERのゴン覚醒時のように怒髪天を衝く逆立った髪型を披露した。



SNSでは「スネ夫」「ゴンさんみたい」「究極リーゼント！」「豆苗みたい かわいい〜」「身体張ったねぇ〜パッキパッキな月野有菜さん」「アナ雪な女王ユナさん」などのコメントがあった。



月野さんは、2002年9月20日生まれ、大阪府出身、株式会社エーライツ所属。20年に「ヤングジャンプ全国女子高生制服コレクション（制コレ）」（集英社）でグランプリを受賞した。「光野有菜」の芸名で活動していたが、21年に活動休止。その後22年に「月野有菜」と改名し、現在は女優・モデルとして活動中。出演作には、23年のTVドラマ「僕らのあざとい朝ごはん」（テレビ東京）や、24年のTVドラマ「素晴らしき哉、先生！」（テレビ朝日）などがある。