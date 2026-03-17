キャメロン・ヤングがツアー2勝目！“オール・タイトリスト”でボールもプロトタイプ！【WITB】
＜ザ・プレーヤーズ選手権 最終日◇15日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞
【画像】ヤングの使用ギアをズームアップ！
第5のメジャーと呼ばれるPGAツアーのフラッグシップ大会の最終日は、3位から出たキャメロン・ヤング（米国）が「68」をマーク。トータル13アンダーで米ツアー通算2勝目を挙げた。契約を結ぶ米国アクシネット社がその勝利を称え、彼の使用ギア詳細をレポートする。
「ヤングは『Pro V1xプロトタイプ』ボールと14本のタイトリストのクラブを使い、日曜日に4アンダー68をマーク。通算13アンダーで週を終えマット・フィッツパトリック（Pro V1x）に1打差をつけ優勝。ティショットからグリーンまで約10打（+9.840）のアドバンテージを得た中にはSG：アプローチでの+7.076が含まれ、大会でのピンへの近接性もリードしました。 上位7名のうち5名がタイトリストのボールとドライバーを使用し、Pro V1xとGT3ドライバーが1-2フィニッシュ。上位7名のうち6名は少なくとも2本のボーケイウェッジを、4名はタイトリストのアイアンを使用。総合的に見て、タイトリストは圧倒的な人気ボール（68％）で、出場したエリート選手123名の中でドライバー（35％）、アイアン（30％）、ウェッジ（50％）で使用率1位でした」
ヤングの快進撃が始まったのは昨年の「ウィンダム選手権」から『Pro V1xプロトタイプ』に替えたこと。開発チームからこのCPOを提供された週に初優勝し、その後11戦中7度のトップ10をマークし2勝。元々球が高いヤングが「ボールが浮きすぎず頂点からそのまま落ちてくる弾道が気に入った」と話し、以前は「届かなかった」距離を番手通りに飛ばせて精密な縦距離のコントロールが可能になったという。 また、『PHANTOM 9.5R』パターをジェットネックに替えたことも奏功。昨年6月まではクランクネックだったが、より快適で開閉しやすいネックに替えた後、20戦してトップ10が10回（2勝含む）。その他、自分仕様の『631.CYプロトタイプ』アイアンをふくめ、以下のようにタイトリストが14本とボールの全てを支えている。 【キャメロン・ヤングの優勝ギア】※全てタイトリスト1W：GT3（11.0°ディアマナPD 60TX）3W：GT1（14.5°ディアマナPD 80TX）3H：GT1（20.0°ディアマナPD 80TX）4I：T200（Dynamic Gold X7）5I：T100（Dynamic Gold X7）6I〜9I：631.CY prototype（Dynamic Gold X7） P,A,S,LW：Vokey Design SM11（48.10F, 52.12F, 56.14F, WW60K* 〃 ） PT：Scotty Cameron PHANTOM 9.5R tour prototypeBALL：Pro V1x prototype
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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