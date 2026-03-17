発達障害と診断される人は年間約50万人！？急激に増加する要因が未だ見当たらない理由とは？【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

発達障害と診断される人は年間約50万人！？急激に増加する要因が未だ見当たらない理由

発達障害は急速に増加中！

発達障害が広く認知されるようになった背景には、発達障害と診断される人が増えてきたという事実もあります。厚生労働省が平成28年に行った「平成28年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」では、発達障害と診断された人は推計で48万1000人にのぼり、約250人にひとりの割合となっています。

平成23年の同調査では、発達障害と診断された人は推計で31万8000人であったため、5年間で16万3000人も増えました。医学的には、発達障害になる人が急激に増加する要因が見当たらないため、発達障害というものが世間に広く知られてきたことで、「もしかして？」と受診する人が増えた結果、診断される人も増えたと考えてよいでしょう。

性別でみると、男性が33万1000人（69％）女性が14万4000人（30％）となっており、男性の方が女性より約２倍多いという結果が出ています。これは、女性の方が発達障害の特性の一部が表面化しにくいことが影響していると考えられます。 また、発達障害と診断された年齢ですが、最も多いのは10～19歳で12万2000人（25％）、ついで20～29歳の10万7000人（22％）、0～9歳の10万3000人（21％）となっています。しかし、20歳までに発達障害と診断される割合は46％に過ぎず、発達障害の半数が20歳以降になってから診断されているのです。つまり、子どものころからの特性が、ずっと見逃されていたということなのです。

【出典】『心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話』

監修：湯汲英史(ゆくみえいし) 日本文芸社刊

監修者プロフィール

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、早稲田大学非常勤講師、練馬区保育園巡回指導員などを務める。 著書に『0歳～6歳 子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(学研プラス)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方 ―話す前から一・二語文まで― 』(明石書店)など多数。