

2026年3月19日、横浜・関内のシンボルだった旧横浜市庁舎跡地周辺が、大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」として生まれ変わります。その核となるのが、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」。

横浜スタジアム（ハマスタ）至近という最高の立地に誕生したこの施設は、約18メートルの巨大ビジョンによる圧倒的な没入感、球団直営ダイナーの限定グルメ、そして球団史上最大級のグッズショップが集結。野球ファンだけでなく、横浜を訪れる観光客や仕事帰りの人まで365日、試合がない日も横浜の熱気を感じられる場所です。本記事では、開業を直前に控えた「THE LIVE」の内部をレポート。ハマっ子の新たな聖地で何が変わり、どんな体験ができるのか。全貌を解き明かします。

ベイスターズファンが集う応援の聖地に

株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長南場智子

「BASEGATE横浜関内」のグランドオープンと同時に、ディー・エヌ・エーは没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」、同社の子会社である横浜DeNAベイスターズは、ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」の運営をスタートします。

ディー・エヌ・エーの南場会長は「ゼロから作る初めての経験に、とても高揚しています。2011年の球団取得を第1幕とするなら、スタジアム運営会社の取得が第2幕。今日が第3幕の始まり」とコメント。横浜スタジアムの横という立地、関内駅前という利便性の高い場所であることを加味しつつ、ノウハウを結集して作り上げたと言い「おそらく世界最高のものができたのではないか」と笑顔で話しました。

株式会社ディー・エヌ・エー スポーツ・スマートシティ事業本部本部長對馬誠英

ディー・エヌ・エーの對馬本部長は「THE LIVE」について「ベイスターズファンが集う応援の聖地となることを期待している」とコメント。ホームゲームやビジターゲームを中心としてさまざまなライブスポーツを放映するとともに、音楽やお笑いなどさまざまなコンテンツを提供。ホームゲームは年間70試合程度ですが、365日盛り上がる企画を準備していくとのこと。「ワンダリア横浜」も含めて関内で楽しめる場所が増えることにより、遊びに来た人の滞在時間が伸びる効果を期待。「楽しみが倍増するような街づくりを目指したい」と語りました。

株式会社横浜DeNAベイスターズ 取締役副社⻑林裕幸

横浜DeNAベイスターズの林副社長は「THE LIVEを、横浜スタジアムに隣接する『もうひとつのスタジアム』として愛される空間にしたい」とコメント。飲食とエンターテインメントが融合する「見て楽しい」「食べて楽しい」「グッズで楽しい」誰もが楽しめる場所にしていきたいと期待を見せました。

巨大ビジョンで体感する「THE LIVE」の熱狂

9面のマルチビジョンは圧倒的な迫力

1階「LIVE FOOD HALL」の中央に鎮座するのは、幅約18メートル・高さ約8メートルの超大型LEDビジョン。最大9分割が可能なこのスクリーンで、あらゆる角度からプレーを堪能できます。横浜DeNAベイスターズのホームゲームはもちろん、ビジターゲームや他競技のライブ映像、音楽ライブなども放映。圧倒的なスケールで楽しむことができます。

スタジアムでホームランが出た際の演出を、実際の試合の映像に合わせて体験しました

体験会では、場内のライブカメラ3台と横浜スタジアムのビジョンを相互連携させる演出も。横浜スタジアムのビジョンに映っているリアルタイムの映像が「THE LIVE」のビジョンに映し出されました。

相手チームのバッティング練習の様子やイニング間のイベント映像、スコアボードが表示されるほか「THE LIVE」専用のカメラもあり、通常の中継では映らないような角度の映像を見ることも可能です。

ベイスターズが勝利し、盛り上がりが最高潮に達した瞬間のヴィクトリー演出も体験。天井ではミラーボールが輝き、自然と気持ちが盛り上がりました

大型ビジョンは開閉式になっており、ステージとしても使用が可能です。体験会では、オフィシャルパフォーマンスチームdianaが登場。ダンスパフォーマンスも披露されました。

dianaによるダンスパフォーマンス

1階：LIVE FOOD HALL

個性豊かな9つの飲食店舗が立ち並んでいます

メインフロアである1階は、中心に設置した大型ビジョンを9つの飲食店舗が囲んでいます。臨場感あふれるライブビューイングと食の楽しみを満喫できる「もうひとつのハマスタ」と言える空間です。

ハマニスタ

ボールバーグプレートのハンバーグは、野球ボールをイメージして丸みのあるフォルムに

「横浜を愛し応援する人が集う場所」という思いが込められた店名の、ベイスターズ直営のアメリカンダイナー。選手プロデュースのグルメや「DB.スターマン」などのマスコットスイーツなど、観戦のお供にぴったりのメニューが揃う、ファンとチームを食でつなぐ拠点です。

CENTRAL BAR

「THE LIVE」でしか味わうことのできない「BAYSTARS SESSION IPA」

フロアの中心に位置するドリンク専用カウンター。限定ビールやワイン、スパークリング、子ども向けドリンクも販売し、スポーツバーのように観戦気分を盛り上げます。スタジアムさながらに立売販売員がビールを提供するスタイルも特徴。球団オリジナル醸造ビール第4弾となる「BAYSTARS SESSION IPA」はIPAならではの爽やかな香りを残しつつ苦味を抑え、スムーズな口当たりに。「CENTRAL BAR」の店頭や、イベント開催日にスタジアムと同じ仕様の樽を背負って場内を回る「立売販売」、前述の「ハマニスタ」でも購入できます。

麺処 にぼし香

「濃厚煮干蕎麦」と「背脂の和え玉」

特製煮干スープで作る「濃厚煮干蕎麦」が人気の店。替え玉ならぬ、単品でも楽しめる味付きの「和え玉」も楽しめます。煮干蕎麦と日本酒を「蕎麦前」スタイルで味わいましょう。

野毛焼きそばセンターまるき

手前の「焼きそばスペシャル」を試食。浅草開化楼の特製麺は太めでモチモチ。食べ応えがあり好みのタイプでした

横浜・野毛に本店を構える焼きそばの名店。「焼きそばスペシャル」は、厚めにスライスした国産豚バラ肉を塩ダレでしっかりと味付け。コシがある太麺は無添加の出汁で蒸し、甘めのオリジナル中濃ソースで仕上げます。トッピングに目玉焼きと刻み海苔、紅生姜を添えてアクセントに。濃厚ながら後を引く味です。

ロゴが焼印された星形のたまごがのった「ベイスターズコラボ 星のオムソバ」

尾島

「尾島 THE LIVE店」限定メニュー「焼豚ひつまぶし御膳」

横浜で100年続く老舗精肉店「尾島商店」の直営店。80年守り続けてきた「濱吟焼豚」の製法を活かした肉料理を提供します。取材時は「濱吟焼豚」をのせたご飯の試食がありましたが、焼豚はしっとりとやわらかく、やや甘めのタレも美味。秘伝のタレに漬け込み、大釜に吊るして炭火でじっくりと焼き上げているそうで、納得のおいしさでした。

Y’s Guys DINER

スマッシュバーガーを試食しましたが、濃いめの味付けで肉々しく、ビールもコーラも進みそうな味でした。観戦のお供にぴったりですね

ボリューム満点のスマッシュバーガー（パティを鉄板に押しつぶして焼くアメリカ発のバーガースタイル）やホットドッグ、チキンオーバーライスなどを楽しめるアメリカンダイナーです。テイクアウトにも対応しているため、ハマスタで観戦する前後に立ち寄るにも最適なスポット。ヘルメット型容器に入ったベイスターズコラボメニュー「ボールパークバッファローナチョス」もあります！

このほかにも、横浜の名店「ヘクトパスカル」が監修。横浜で愛された四角いピザとローマ発祥の切り売りピッツァ「ピッツァアルタリオ」を融合させた「PIZZA ザーザーザン」や、三浦三崎のまぐろ丼や初登場の「まぐろマフィン」を販売する「まぐろ問屋 二代目マル城 キッチン」、焼鳥と釜飯、自家製「醸メレモンサワー」が自慢の居酒屋「吟味シテ醸ス」といった、地元グルメが集結しています。

2階：BAYSTORE Flagship YOKOHAMA

階段の途中には、アーティストによる作品やユニフォームの展示も

階段を上がると、広大なフラッグシップショップが広がっています。

フラッグシップショップでは、横浜のプロスポーツチームのさまざまなグッズを取り扱っています

球団オフィシャルグッズショップ最大の約2,000アイテムを揃え、刻印サービスや限定商品の販売も実施。好きなワッペンを選んでユニフォームに圧着し、オリジナルユニフォームを作成したり、名前や記念日をキーホルダーに刻印したりできる「カスタムコーナー」もあります。

ユニフォームやマスコットキャラクターグッズなどが並んでいます

刻印サービスを実施している球団オフィシャルグッズショップはここだけ！ 試合日以外も限定サービスを実施しています。

マルチビジョンと同じ目線で観戦できる座席

nojima FIELD BOX席（写真左）などさまざまなタイプの座席があり、1階とは違った雰囲気を楽しめます

2階にも、マルチビジョンを囲むように座席が配置されています。迫力満点の映像を楽しむのはもちろん、1階で購入したフードやドリンクを楽しむことも可能です。

3階：FOOD TERRACE

手ぶらでも、好きな食べ物や飲み物を持ち込んでもOKの「THE BBQ BEACH」

3階は、横浜スタジアムの熱気を肌で感じられる屋外空間。ラグジュアリーなソファ席でBBQを楽しめる「THE BBQ BEACH」が広がっています。飲み物や食材の持ち込みが自由なエリアもあり、試合の興奮をBGMに、潮風を感じながら贅沢なひとときを過ごせます。

ラグジュアリーなソファ席で楽しむBBQ

まるで海外のビーチリゾートのような開放感あふれる空間にソファを設置。横浜スタジアムから届く歓声を感じながらBBQを堪能できます。

個人的には、半屋内スペースの利用がおすすめ。ソファ席のBBQグリルは電気ですが、こちらはガスのグリルを採用しているそう。塊肉もふっくらジューシーに焼き上がります！

スタジアムの高揚感を感じながら天候を気にせず落ち着いて食事ができる、半屋内スペースもあります。

開放感あふれるBBQテラス

横浜スタジアムの興奮をそのままに、食とエンタメが交差する「THE LIVE」。ここは、ユニフォームを着ていても、仕事帰りでも、誰もが「ハマスタの熱気」を日常的に味わえる場所です。ベイスターズファンも、そうでない人も。まずは一杯の限定ビールと、あの巨大ビジョンの迫力を味わいに、新しくなった関内へ足を運んでみませんか。

文・画像：斎藤若菜

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）