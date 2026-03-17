5月22日に全国公開される、佐藤二朗が原作・脚本・主演を務めた映画『名無し』のポスタービジュアルと新場面写真が公開された。

参考：佐藤二朗が“見えない凶器”を振るい、佐々木蔵之介が怒りを滲ませる 『名無し』特報映像

佐藤が映画用に書いたもののお蔵入り寸前だったオリジナル脚本が書籍編集者の目に留まり、永田諒の作画によって世に出た同名漫画を映画化する本作は、数奇な運命を背負った異能の男の希望と絶望、そして狂気を描いたサイコバイオレンス。『嗤う蟲』『悪い夏』などの城定秀夫が監督を務めた。

若い客で賑わう昼下がりのカフェで、残忍な殺人事件が起こる。しかし犯人と思わしき坊主頭の中年男はその手に一切の凶器を持っていない。男が近づいて接触するだけで、触られた人が次々血を吹きだし倒れていくのだった。事件の報せを受けた警察の面々は、防犯カメラに映るその光景を前に言葉を失うが、捜査を続けるうちに、数年前に万引きの疑いで調書を取られた一人の男が、今回の坊主頭と同一人物であることを突き止める。その男の名前は「山田太郎」。山田の自宅住所に行くと、そこには腐敗した一人の女性の死体があった。

佐藤は自ら生み出したキャラクター“名無し”を演じ、共演には丸山隆平、MEGUMI、佐々木蔵之介が名を連ねた。

公開されたポスタービジュアルには、名無し（佐藤二朗）が歪んだ表情を浮かべている姿が捉えられ、右手にある血痕のついた禍々しい凶器もあらわになっている。

あわせて公開された場面写真には、ボロ布を纏い残飯を漁る少年時代の名無しや、そんな“名無し”を保護し右手の異能を目の当たりにする警察官の照夫（丸山隆平）、“名無し”と幼い頃から行動を共にする花子（MEGUMI）、そして “名無し”を追う刑事・国枝（佐々木蔵之介）の姿が。さらに、白昼の商店街で見えない狂気から逃げ惑う人々も写し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）