そばの健康成分「ルチン」の効果とは？韃靼そばに含まれる含有量と3つの体内での働き

そばの健康効果を支える代表的な成分がルチンです。ポリフェノールの一種であるルチンは、そばの実の外皮に多く含まれ、特に韃靼そばには通常のそばと比べて非常に豊富に含まれています。かつてビタミンPとも呼ばれたこの成分は、そば以外では柑橘類の皮やアスパラガスなどにも含まれますが、日常的に摂取しやすい食材としてはそばが代表的です。

監修管理栄養士：

中西 真悠（管理栄養士）

そばに含まれるルチンとは

■経歴2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業2020年4月株式会社野口医学研究所入社同年よりフリーの管理栄養士として活動開始、現在に至る・法人向け健康経営支援サービスの立ち上げと推進（新規および既存顧客への営業活動を主導）・食と健康に関する指導プログラムの実施（延べ2000人以上を対象にセミナーや測定会を通じて個別指導を実施）・SNSでの情報発信によるブランディング∟ Instagramにて食と健康に関する情報を発信し、フォロワー5万人超を達成∟ 企業のSNS商品撮影代行やレシピ開発を400件以上実施・サプリメントや雑貨のお客様相談室にてコールセンター業務を担当・保険調査業務の実務を担当

そばの健康効果を語るうえで欠かせない成分がルチンです。ルチンはポリフェノールの一種で、フラボノイド系の化合物に分類されます。そばの実の外皮（殻）に多く含まれており、特に通常のそばとは品種が異なる「苦そば」とも呼ばれる韃靼そばには、通常のそばに比べて非常に多くのルチンが含まれているといわれています。

ルチンはかつてはビタミンPとも呼ばれていました。そば以外では柑橘類の皮やアスパラガス、ブロッコリーなどにも含まれていますが、日常的に摂取しやすい食材としてはそばが代表的です。そばを茹でる際にお湯に溶け出すため、そば湯を飲むことでルチンを効率よく摂取できると考えられています。

ルチンの化学的特性

ルチンは化学式C27H30O16で表されるフラボノール配糖体で、淡黄色～黄褐色の結晶性物質です。水（常温）には溶けにくいものの、熱水には比較的溶けやすくなる性質があります。この特性により、そばを茹でる過程でお湯に移行しやすくなります。

ルチンは光や短時間の加熱には比較的安定ですが、長時間の加熱や強アルカリ性条件では分解されやすい傾向があります。体内に摂取されたルチンは、腸内細菌によって分解され、ケルセチンという物質に変換されます。このケルセチンもまた強い抗酸化作用を持ち、さまざまな健康効果をもたらすと考えられています。

ルチンの体内での働き

ルチンが体内で果たす役割は多岐にわたります。抗酸化作用が中心的な働きで、活性酸素による細胞の損傷を防ぐ効果が期待されています。血管の健康維持にも関わっており、血管壁の強化や血管の柔軟性を保つ作用があるとされています。

ビタミンCの酸化を防ぎ、その働き（コラーゲン合成など）を助ける働きも知られており、コラーゲンの生成を間接的にサポートします。また、抗炎症作用や血小板の凝集を抑制する作用も報告されており、血液の流れをスムーズに保つことに寄与すると考えられています。これらの作用が複合的に働くことで、さまざまな健康効果につながる可能性があります。

まとめ

そばは日本の伝統的な食材として親しまれているだけでなく、ルチンを含む栄養価の高い食品です。ルチンによる毛細血管の強化や抗酸化作用や種類によりますが比較的低GI値であるといった特性は、血圧管理や血糖値管理に役立つ可能性があります。一方で、そばアレルギーは重篤な症状を引き起こすことがあり、該当する方は徹底した除去が必要です。そばを日々の食事で健康的に活用するためには、その効果と注意点を正しく理解し、自分の体質に合った食生活を送ることが大切です。気になる症状がある場合や、アレルギーが疑われる場合は、医療機関を受診し、医師や管理栄養士などの専門家の指導を受けることをおすすめします。

参考文献

消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」日本アレルギー学会「アレルギーの手引 2025」