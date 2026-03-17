&TEAM、春の訪れを告げる「桜色Yell」Live Clip公開

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&TEAMが、3rd EP『We on Fire』の収録曲「桜色Yell」のLive Clipを公開した。

■「桜色Yell」は新しいことに挑戦する季節に背中をそっと押してくれる応援ソング

公開されたLive Clipには、水彩画のような色合いの中、満開の桜の下で珠玉の春バラードを優しく背中を押すように歌い上げる9人の姿が映し出されている。楽曲の温かいメッセージと透明感あふれるメロディが視覚的に表現され、まさに一目で訪れる春を感じられる。

&TEAMは3rd EPのリリースに先駆け、「桜色Yell」の先行配信を3月14日0時よりスタート。ピアノ、ストリングス、フルートの音色が桜舞い散る柔らかな情景を思い起こさせる珠玉の春バラードに「良すぎる」「歌声に癒される」と絶賛の声が寄せられている。

「桜色Yell」は、ノスタルジックで優しいメロディと、≪離れても 変わらずに 味方でいるから≫といった心温まる歌詞が調和し、新しいことに挑戦する季節に背中をそっと押してくれる&TEAMならではのポジティブさを込めた応援ソング。デビューEPから作詞に携わるOhashi Chippoke、&TEAMの「君にカエル (Maybe)」「illumination」「三日月の願い」などを手がけたYUUKI SANO、そしてあらたに迎えたGoz Asaiといったライターが集結し、HOHMIEとSoma Gendaがプロデュースした。

4月21日にリリースされる3rd EP『We on Fire』は、4月13日に全曲バンドル配信スタートと、タイトル曲のMV公開が予告されており、&TEAMが最新作で表現するコンセプトと楽曲にますます期待が高まる。

&TEAMは、5月13日からKアリーナ横浜を皮切りにアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR ‘AWAKEN THE BLOODLINE’』の開催も決定している。

(C)YX LABELS

■リリース情報

2026.03.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「桜色Yell」

2026.04.21 ON SALE

EP『We on Fire』

■関連リンク

&TEAM OFFICIAL SITE

https://www.andteam-official.jp/