INI西洸人、髙塚大夢のオリジナル4楽曲が「INI STUDIO」で配信開始！リスニングパーティを今夜実施

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INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、西洸人、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）のオリジナル楽曲4曲があらたに配信スタートした。

■「心が折れそうになった時や頑張りたい時に、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです！」（INI西洸人）

「INI STUDIO」は、メンバー自身が楽曲や映像を通じてあらたな一面を届ける企画で、グループ活動とは異なる個性や魅力を楽しめる特別なクリエイティブコンテンツとして注目を集めている。

今回あらたにデジタルリリースされる1曲目は、 マルシィ・吉田右京が作詞作曲を手掛けた初の提供曲で、高塚大夢のオリジナル曲「またどこかで」。本楽曲はMVが近日公開予定となっている。

さらに先日、ダンサー時代からの盟友である、ちゃんみなとの共演による楽曲 「Let you go feat. HIROTO (INI)」が配信され、アーティストとしてのあらたな一面に反響が集まっている西洸人のオリジナル楽曲が、あらたに3曲リリース。

“人生がうまくいかなくても諦めず、前に進み続ける”という前向きな想いが込められた「CRUISING」、 いつもそばにいてくれるMINIへの溢れる想いを綴った楽曲「ONLY YOU」、環境の変化に揺られる自分自身の不安や葛藤を描いた「ROLLER COASTER」の3曲。

西は今回配信された楽曲の中から「CRUISING」について、「人生はなかなかうまくいかないこともあると思うんですけど、それでも諦めずに次に進み続ける、そんな明るくて強い気持ちを込めました。心が折れそうになった時や頑張りたい時に、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです！」とコメントした。

また、今回のデジタルリリースを記念して、17日21時より『Relese After Party』として公式STATIONHEADにてリスニングパーティの実施が決定した。楽曲を聴きながらリアルタイムで盛り上がれる特別なひとときになる。

(c)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.03.17 ON SALE

HIROMU（INI）

DIGITAL SINGLE「またどこかで」

2026.03.17 ON SALE

HIROTO（INI）

DIGITAL SINGLE「CRUISING」

2026.03.17 ON SALE

HIROTO（INI）

DIGITAL SINGLE「ONLY YOU」

2026.03.17 ON SALE

HIROTO（INI）

DIGITAL SINGLE「ROLLER COASTER」

2026.04.22 ON SALE

INI

SINGLE「PULSE」

■配信情報

『INI STUDIO Release After Party』

03/17日（火）21:00～21:30

■関連リンク

STATIONHEAD リスニングパーティURL

share.stationhead.com/BF3TuURuio9

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/

■【画像】高塚大夢、西洸人アーティスト写真

■【画像】各種ジャケット写真