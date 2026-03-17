野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は16日（日本時間17日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでベネズエラ代表とイタリア代表が対戦。決勝進出をかけた一戦で見られた、イタリア遊撃手の頭脳プレーが再び話題を呼んでいる。

■1次ラウンドでも見せた頭脳プレー

ベネズエラ代表は初回の立ち上がり、1死走者なしからマイケル・ガルシア内野手のバントヒットで出塁すると、続く3番ルイス・アラエス内野手の打球は中堅へ。角度26度で放たれたライナー性の当たりは、野手の正面への中直となった。

ところが、投球とともにスタートを切っていた走者ガルシアの帰塁が間に合わず一塁でアウトに。イタリアの遊撃手サム・アントナッチ内野手が、打球が上がった瞬間に二遊間へダイブしており、一瞬安打性の当たりと勘違いしたガルシアの帰塁を遅らせていた。アントナッチは、1次予選プールBのメキシコ戦でも同様のトリックプレーを成功させている。

WBC公式Xは、このプレーを取り上げ「サム・アントナッチがまたしても信じられないフェイクでダブルプレーを演出した」と投稿。抜け目のない頭脳プレーが今大会のイタリアの快進撃を支えていると称賛した。イタリア代表は、2回裏に押し出しと内野ゴロの間に2点先制、初の決勝進出なるか。

