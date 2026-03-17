東京・新宿をホームタウンとする日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）「クリアソン新宿」の森岡隆三・アカデミーヘッドオブコーチングが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

初めて日本代表入りした１９９９年に出場した南米選手権（コパ・アメリカ）を振り返り、当時の代表遠征の舞台裏について語った。

この日の収録は特別ＭＣとして元日本代表の柿谷曜一朗さんが加わった。（読売新聞ポッドキャスト 山根秀太）

本気の南米チーム

２００２年の日韓ワールドカップに向けたチーム強化の一環で、日本代表は南米パラグアイで開催された南米選手権に出場。日本はグループリーグで、ペルー、パラグアイ、ボリビアと対戦し、１分け２敗で敗退した。

初戦のペルー戦は「何もできなかった。おりに入れられた感じ」と振り返る。

ペルーとは日本国内で行われた親善試合で、大会前にも対戦して引き分けていた。「これは行けるぞと思ってましたけど、ふたを開けてみたら、２−３で結果だけ見れば善戦して負けた感じだけど、（試合中）ずっと怖かったですね」

「威圧、迫力、気おされた。親善試合とは真剣度合いが全く違っていた。こっちがスタジアムの空気にひよったのもあると思う」

親善試合とは違う、公式戦の雰囲気だった。

「命かかっているみたいな感じを初めて経験したのもコパ・アメリカだった」

地球の裏側で「ＰＯＩＳＯＮ」

今ではスマートフォンさえあれば、世界のどこにいても娯楽コンテンツに触れることができるが、当時は携帯電話の国内普及率すらまだ途上で、海外遠征の娯楽は乏しかったという。

「海外でゲーム機を接続するのは大変だったんだよ。そういうのを可能にしてた（宿舎の）部屋は（城）彰二ぐらいだった」

「それ以外は、協会が用意してくれたＶＨＳのカセットが何個かあって、『ロングバケーション』を部屋に集まって見てた」

森岡さんは「『何時から見るよ』って。（現代からすると）良いチームビルディングだったかも」と、懐かしそうに振り返る。

今はスマートフォンがあり、ドラマやアニメ、ゲームなど、試合外の時間の過ごし方は自由度が高まっている。

“日本の裏側”で行われた大会の裏で、若者たちの牧歌的な光景もあった。

「ドラマの終わり際になると歌が流れるじゃん。必ず誰か歌い出す」

「（自分は）歌わない派だったかもしれない。でも、『ＧＴＯ』の時は歌ってたかも（笑）」

プロフィル

森岡隆三（もりおか・りゅうぞう） クリアソン新宿・アカデミーヘッドオブコーチング兼クラブリレーションズオフィサー。日韓ワールドカップ日本代表主将。清水エスパルス、京都サンガでプレー。ポジションはＤＦ。１９７５年生まれ。神奈川県横浜市出身。