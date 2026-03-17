取材に答えるトランプ大統領＝16日、米ホワイトハウスの大統領執務室/Julia Demaree Nikhinson/AP

（CNN）トランプ米大統領は16日、中国の習近平（シーチンピン）国家主席と会談するため今月予定している訪中について、「1カ月ほど」延期される可能性があるとの考えを示した。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、「中国とは協議している。ぜひ行きたいが、戦争があるので、ここにいたい」と語った。

トランプ氏は、「1カ月ほど延期したいと要請した。習主席との会談を楽しみにしている」と述べた。「戦争が続いているので、私がここにいることが重要だと思う。だから会談を少し延期することはあり得るが、それほど長くはない」

レビット大統領報道官も16日、記者団に対し、今回の訪中が延期される可能性があると述べていた。

トランプ氏は中国に対し、ホルムズ海峡の航行再開を支援するよう求めている。トランプ氏は15日の英紙フィナンシャル・タイムズのインタビューで、首脳会談に先立ち、この問題について中国がどのような立場を取るのか知りたいと語っていた。

トランプ氏はフィナンシャル・タイムズ紙に「中国も支援すべきだと思う。中国は石油の90%をこの海峡から得ているから」と述べた。