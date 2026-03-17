アイドルグループ「.LINK（どっとりんく）」から脱退した元メンバー南世花について、所属事務所が17日までに公式サイトを更新し、声明を発表した。

所属事務所は「当社所属アーティスト南世花の、3月1日付けでの.Link脱退ならびに私的交流に関し以下の通りご報告をさせていただきます」と書き出し、一部SNSなどで南に関する臆測やうわさが流布されて真偽を確認するなどした経緯を説明。その時点では真偽は不明だったが、グループ運営会社から「3月1日付けで南世花に.Linkを脱退して欲しい、また3月1日当日に予定していたライブについても出演不要」との通達を受け、「弊社はその申し入れを承諾するに至りました」とした。

なお、南の私的交流については「本人へのヒアリングと併せ、専門家による検証などを基に総合的に調査を実施した結果、2020年10月から2025年10月までの5年間に渡る配信活動期間中ならびにアイドル活動期間中、南世花と一部ファンとの間で私的交流事実があったことが認められました。また、昨年10月に一部情報流出した画像等は、この私的交流に関連するものであることも確認致しました。しかしながら、一連の私的交流に伴う違法行為や犯罪行為については、民事、刑事の両面からも一切確認することはできませんでした。尚、現在を含む調査対象期間外については、私的交流が無いことを併せて確認しております」と説明。

続けて「当社では、南世花の過去の私的交流に関しては、すべて当社所属以前のことであると同時に、コンプライアンス上も特に問題視される内容のものではないという最終評価をしております」とした上で、「しかしながら、エンタテインメントの世界における“アイドルの私的交流”については、賛否様々な意見が生じること自体は当然であると受け止めており、一部の方からアイドルとして甚だ不適切であるとのご意見を頂戴してしまうことにつきましてはこれを真摯に受け止め、ファンの皆様に対し謝罪を行うのが筋であると考えています」とし、「所属事務所としてファンの皆様方に対し心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

南もコメントを寄せ、「過去の私的交流の内容に関しては、所属事務所を通して弁護士や専門家の先生方にも厳正に精査をしていただき、コンプライアンス上問題となるものではないとの説明を受けました。しかしながら、アイドルとして活動していた以上、過去のプライベートにおける私自身の行いには自覚が足りておらず、甚だ軽率な行動であったと深く反省しております。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪。「私、南世花は、今後アイドルという肩書をもって芸能活動をすることはありませんが、これから様々な表現活動を通して、皆様に新たな南世花をお届けできたらと思っております」とした。