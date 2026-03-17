iPhone 17とほぼ同じサイズ。

カフェや出張やフリーアドレス制のオフィスなど、外でPC作業をする時に電源タップは用意したいですよね。USBポートもあればもっと便利。

でもそれなりにデカくてジャマなのがデメリットだったりするんで、一長一短なデバイスでもあります。小型で多機能なものが欲しいのですが、どれが良いのか分かんないですよねぇ。

スマホ大の電源タップなら

サンワダイレクト 電源タップ USB付き 2個口 Type-C×1 USB-A×1 PD 65W対応 1.5m 薄型 小型 延長コード 卓上 旅行 持ち運び ブラック 700-TAP092BK 5,780円 Amazonで見る PR PR

サンワダイレクトのGaN採用電源タップ「700-TAP092BK」は、18mmの薄さが嬉しい1台。コンセントが2口、USB-C×2、USB-A×1と必要最低限のポートがあり、最大5台を同時充電できる頼もしさです。

コンセントの挿込口はホコリが入りにくいシャッターがあり、トラッキング火災に配慮。雷ガードも、スマートICで接続機器への最適な電流を自動で判断する賢さも搭載しています。

Image: SANWA DIRECT

USB-Cは最大65WのUSB PD急速充電に対応していて、コードは1.5mと十分な長さ。

もうひとつユニークなのが、プラグからのコードが真下や真正面ではなく右斜め下に伸びる点。真下にあるプラグや家具などにぶつからないよう考えられています。自分とコンセントの位置関係が逆なら、左斜め上に向ければ良いですね。

とりあえず持っとけってヤツ

出先で充電切れが不安なスマホとタブレットとイヤホンだけでも、チャージできたら大助かりです。もちろん仕事抜きのPC作業でも旅行でも、小さいからベッドの上でも場所を選びませんね。

いつも新しい電源タップが出るたびに気になりますが、今回こそ決定版かも？ とりあえず持っておくと使えるシーンがいろいろありそうですからね。

Source: SANWA DIRECT (1, 2), Amazon