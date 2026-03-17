「なんか物足りない」って日に！【しまむら】サッと合わせるだけ♡「ベスト & キャミ」

シンプルコーデの日、「なんだか物足りない……」と感じることありませんか？ そんなときはプラスワンしやすい「ベスト」や「キャミソール」が頼りになります。そこでチェックしてほしいのが【しまむら】のアイテム。トレンドを押さえたデザインのラインナップがプチプラでゲットできます。今回は、オシャレさんの着こなしとともにその魅力をご紹介。

シャツ合わせが映える春のベストレイヤード

【しまむら】「マルチBDクルーベスト」\1,089（税込）

コンパクトな丈感のニットベスト。シャツやロンTに重ねるだけで、トレンド感のあるレイヤードスタイルが完成します。グレーを基調にした配色ラインがアクセントになり、シンプルコーデの格上げ役に。合わせるアイテムの色を選びにくく、着回し力が高いのも魅力。

モードコーデにさりげない甘さをプラス

【しまむら】「バルーンキャミビスチェ」\1,089（税込）

ふんわり広がるバルーンシルエットが目を引くキャミビスチェ。ブラックなのでフェミニンに寄りすぎず、デイリーコーデで使いやすいアイテムです。スウェットやカットソーに重ねるだけで、旬の甘辛MIXに。こちらもインナーを変えながら、ロングシーズンの活躍が期待できます。

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Writer：licca.M