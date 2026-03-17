大谷翔平がインスタグラムを更新

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。敗戦後、チームを牽引した大谷翔平投手（ドジャース）がインスタグラムに掲載した言葉が海外ファンの感動を生んでいる。

大谷はベネズエラ戦で今大会3号となる先頭打者弾を放つなど、4試合で6安打3本塁打7打点、打率.462とチームを牽引したが奮闘は実らず。日本時間16日の夜には、インスタグラムを更新し、準々決勝の写真を7枚投稿した。

文面では「望んだ結果には届かず、自分の不甲斐なさを痛感しています」と責任を背負うと、続けて「選手、監督、コーチ、そしてチームを支えてくださったすべてのスタッフの皆さん。短い期間ではありましたが、日本代表として皆さんと野球ができた経験に心から感謝しています。本当にありがとうございました」と感謝を記した。

最後に「また、一次ラウンドから対戦した各国の選手、そしてファンの皆様にも感謝申し上げます。そして、勝利したベネズエラの皆さん、おめでとう」と対戦相手へのリスペクトもこめた。この投稿に、海外ファンからも称賛の声が上がった。

「この男は今まで見た中で最も品格のあるアスリートの1人だよ」

「まさに一流だ」

「オオタニは謙虚。相手を認めるリスペクトだ」

「オオタニは我々を祝福してくれた」

「グッドルーザーだよ」

この投稿には、ベネズエラ出身でドジャースの同僚であるミゲル・ロハスも史上最高を示す「ヤギ（GOAT）」の絵文字を3つ添えて返信していた。敗れても相手を称える姿勢が、グッドルーザーの証しとして称えられている。



（THE ANSWER編集部）