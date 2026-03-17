

斎藤工、大泉洋、池松壮亮

大泉洋、斎藤工、池松壮亮が16日、都内で行われた『”果皮でつくったサワー“「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」商品説明会＆新TV-CM 発表会』に出席した。

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」は、普段 RTD を飲まないビールユーザーに向けて、本格的な味わいを目指した商品として、2025年 ４月に発売した“果皮でつくったサワー”。今回、レモン果皮由来の香り、コクとほろ苦さをより深く愉しめる、飲みごたえのある味わいの「ＴＨＥ ＰＥＥＬ＜レモン＞ＡＬＣ．７％」を発売する。

ブランドメッセンジャーとして、新 TV-CM の衣装と同じくシックで洗練された上品なブラックスーツで登場した３人。“果皮の真実”を紐解くため、レモン果皮を構成するアルベドとフラベドについて学び、レモンの果皮剥きへ挑戦した。

昨年も見事な果皮剥きを披露した大泉は「１週間前から練習していますよ！」と自信満々。斎藤に「大泉さんは“途切れたら契約がそこまでだという気持ちでやろう”と裏で言っていました（笑）」と暴露され、大泉はタジタジ。途中でレモンの皮が切れてしまった池松に対して「契約終了―！！」と大泉。

最初に果皮剥きを終えた大泉は「速さも加味されますよね？」と審査員にアピール。開始前に「自信がない」と話し苦戦しつつも、果実を傷つけず一番綺麗に果皮剥きを行った池松を“本格果皮マイスター”に認定。大泉は「疑惑の判定じゃないですか？！ どう考えても不服ですよ！僕は“本格果皮マイスター”という称号がすごく欲しいのに、池松くんは欲しそうじゃない！」と悔しさを隠し切れない様子。

“本格果皮マイスター”となった池松は「やった〜！ 嬉しい！」と喜ぶ様子を見せるも、斎藤は「これは世論に委ねます（笑）」とコメント。大波乱の果皮剥きを終えたのち、大泉・斎藤・池松の３人で乾杯を行った。