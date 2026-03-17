◇第6回WBC 準決勝 イタリア─ベネズエラ（2026年3月16日 米フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているイタリアは16日（日本時間17日）、準決勝でベネズエラと対戦。2回に先制点を奪った。

2回1死からデゼンゾが中前打で出塁すると、カグリオン、フィッシャーが相手先発・モンテロの球を冷静に見極め連続四球で1死満塁の好機をつくった。

8番・ドラシオもフルカウントからの6球目、外角低めのスライダーを見極め、押し出し四球で先制点を奪った。

ここでベネズエラはモンテロからサンチェスに継投。9番・ノリはニゴロに倒れたが、その間に三塁走者が生還し2点目を加えた。

イタリアは1次ラウンドで米国を撃破するなど5連勝で準決勝を迎え、ダークホースとして注目を集めている。主将・パスクアンティノを筆頭にMLBでプレーする選手が多いもののイタリア国内でも日ごとに盛り上がりを見せ、試合がテレビ放送されるなど“野球熱”が高まっている。

準決勝に勝利すれば、17日（同18日）に米国が待つ決勝戦に進出する。