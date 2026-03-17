『ラヴィット！』運試しゲーム「KISUKE」がまさかの展開 世界規模の番組へ【出演者一覧】
TBSでは21日深夜1時58分から『DUMB LUCK〜強運No.1決定戦〜』を放送する（※一部地域を除く）。『ラヴィット！』から生まれた、スリル系運試しゲーム「KISUKE」に着想を得た究極の運試しバラエティで、『SASUKE』のアメリカ版『American Ninja Warrior』を制作するアメリカの大手制作会社A. Smith & Co. Productions社からの共同開発のラブコールを受け、世界規模の運試し番組が誕生。主催者は麒麟・川島明、天の声は田村真子アナが務める。
【写真】KISUKEで挑戦者たちを苦しめた…ヨナミネも登場
挑戦者は各界の強運自慢たち。アイドル界からは、ファンの間でも「強運の持ち主」との呼び声高いTravis Japanの中村海人と吉澤閑也、元・アンジュルムの竹内朱莉らが参戦。お笑い界からは、「KISUKE」で2度の完全制覇を達成した藤崎マーケット・トキ、テレビ番組のロケ中に新種の昆虫を世界で初めて発見したアンガールズ・山根良顕、出生確率約0.4％という“一卵性双生児”お笑いコンビのザ・たっち、ロサンゼルスのポーカー大会で500万円を獲得したバッドビート両角らが名乗りを上げた。
音楽界からは、日本を代表するラッパーでありながら、番組ロケで訪れたボートレースで約110万円を獲得した強運の持ち主・呂布カルマがまさかの参戦。さらに、兵庫・西宮神社の恒例行事「福男選び」で今年の“一番福”を勝ち取った大学生、ロト6で3億2000万円を当てた男性も集結し、総勢26人が強運No.1の座をかけ『DUMB LUCK』に挑む。
今回、強運自慢たちが挑むのは、4つのステージ、計14種類の運試しアトラクション。１３個の箱の中からアウトの箱を選ぶとクリーム砲の餌食となる「ジャック・イン・ザ・ボックス」や、アウトのマネキンにキスをすると唇に静電気ショックをくらう「マネキンキス」、アウトのトイレに座ると大量の水が逆噴射する「クレイジートイレット」、4人1組のチームが作られ、各チームがサイコロを3回振り、出目の合計が一番低いチームは全員ずぶ濡れになる「ヒットミー」など、多種多様なアトラクションが挑戦者を待ち構える。
さらに「KISUKE」でおなじみの「からしシュークリーム」、「超酸っぱいジュース」、足ツボマットが敷かれていないレーンを選び、トランポリンからダイブする「足ツボダイブ」、アウトの箱を選んでしまうと箱から足ツボ師・與那嶺茂人氏が飛び出し激痛足ツボマッサージをくらう「ヨナミネボックス」も1on1対決形式で登場！ そして、ファイナルステージまで勝ち進んだ挑戦者は、熱々あんかけ・粉・クリームが噴射される恐怖の「ディスティニーピラミッド」に挑む。
■川島明
今回は世界で初めて“運”をカメラで撮影できたんじゃないかと思います！はっきりと「運が強い人」が出てくるんだなっていうのが驚きでしたね！何人か神がかっている出場者が出てきてびっくりしました。“ちょっと欲が出た人”は脱落してしまい、逆に“天真爛漫な人”が残っていくというドラマも生まれました。また今回も『ラヴィット！』ではおなじみのモンスター與那嶺が大暴れする瞬間があったので、もし次回があれば、ぜひ與那嶺さんにはプレイヤーとして参戦していただきたいです。
■MC
川島明（麒麟）
■天の声
田村真子
■出場者
相田周二（三四郎）
伊藤剛臣（元ラグビー日本代表）
久慈六郎（ロト6高額当選者）
佐藤健一（佐藤兄弟。）
ザ・たっち（たくや・かずや）
ジャッキーちゃん
たかぴんア・ラ・モード☆（ポップコーン）
竹内朱莉
立野沙紀
たんちゃん。
ともしげ（モグライダー）
豊川哲平（西宮神社・福男選び2026“一番福”）
中村海人（Travis Japan）
ノボせもんなべ
バッドビート両角
ひょっこりはん
藤崎マーケット（田崎佑一・トキ）
藤本敏史（FUJIWARA）
ミウマ（琉球鑑定士）
山根良顕（アンガールズ）
ゆい小池
義江和也
吉澤閑也（Travis Japan）
呂布カルマ
挑戦者は各界の強運自慢たち。アイドル界からは、ファンの間でも「強運の持ち主」との呼び声高いTravis Japanの中村海人と吉澤閑也、元・アンジュルムの竹内朱莉らが参戦。お笑い界からは、「KISUKE」で2度の完全制覇を達成した藤崎マーケット・トキ、テレビ番組のロケ中に新種の昆虫を世界で初めて発見したアンガールズ・山根良顕、出生確率約0.4％という“一卵性双生児”お笑いコンビのザ・たっち、ロサンゼルスのポーカー大会で500万円を獲得したバッドビート両角らが名乗りを上げた。
音楽界からは、日本を代表するラッパーでありながら、番組ロケで訪れたボートレースで約110万円を獲得した強運の持ち主・呂布カルマがまさかの参戦。さらに、兵庫・西宮神社の恒例行事「福男選び」で今年の“一番福”を勝ち取った大学生、ロト6で3億2000万円を当てた男性も集結し、総勢26人が強運No.1の座をかけ『DUMB LUCK』に挑む。
今回、強運自慢たちが挑むのは、4つのステージ、計14種類の運試しアトラクション。１３個の箱の中からアウトの箱を選ぶとクリーム砲の餌食となる「ジャック・イン・ザ・ボックス」や、アウトのマネキンにキスをすると唇に静電気ショックをくらう「マネキンキス」、アウトのトイレに座ると大量の水が逆噴射する「クレイジートイレット」、4人1組のチームが作られ、各チームがサイコロを3回振り、出目の合計が一番低いチームは全員ずぶ濡れになる「ヒットミー」など、多種多様なアトラクションが挑戦者を待ち構える。
さらに「KISUKE」でおなじみの「からしシュークリーム」、「超酸っぱいジュース」、足ツボマットが敷かれていないレーンを選び、トランポリンからダイブする「足ツボダイブ」、アウトの箱を選んでしまうと箱から足ツボ師・與那嶺茂人氏が飛び出し激痛足ツボマッサージをくらう「ヨナミネボックス」も1on1対決形式で登場！ そして、ファイナルステージまで勝ち進んだ挑戦者は、熱々あんかけ・粉・クリームが噴射される恐怖の「ディスティニーピラミッド」に挑む。
■川島明
今回は世界で初めて“運”をカメラで撮影できたんじゃないかと思います！はっきりと「運が強い人」が出てくるんだなっていうのが驚きでしたね！何人か神がかっている出場者が出てきてびっくりしました。“ちょっと欲が出た人”は脱落してしまい、逆に“天真爛漫な人”が残っていくというドラマも生まれました。また今回も『ラヴィット！』ではおなじみのモンスター與那嶺が大暴れする瞬間があったので、もし次回があれば、ぜひ與那嶺さんにはプレイヤーとして参戦していただきたいです。
■MC
川島明（麒麟）
■天の声
田村真子
■出場者
相田周二（三四郎）
伊藤剛臣（元ラグビー日本代表）
久慈六郎（ロト6高額当選者）
佐藤健一（佐藤兄弟。）
ザ・たっち（たくや・かずや）
ジャッキーちゃん
たかぴんア・ラ・モード☆（ポップコーン）
竹内朱莉
立野沙紀
たんちゃん。
ともしげ（モグライダー）
豊川哲平（西宮神社・福男選び2026“一番福”）
中村海人（Travis Japan）
ノボせもんなべ
バッドビート両角
ひょっこりはん
藤崎マーケット（田崎佑一・トキ）
藤本敏史（FUJIWARA）
ミウマ（琉球鑑定士）
山根良顕（アンガールズ）
ゆい小池
義江和也
吉澤閑也（Travis Japan）
呂布カルマ