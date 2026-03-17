26日、欧州では2026W杯欧州予選プレイオフが行われる。前回大会に続く出場を目指すウェールズ代表は、まずプレイオフ準決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。



ボスニア・ヘルツェゴビナで警戒すべきは、何と言ってもシャルケFWエディン・ジェコだ。17日に40歳の誕生日を迎えたジェコは今でもキレキレだ。今冬に加入したシャルケでは、ここまで8試合で6ゴール4アシストの大暴れ。ブンデスリーガ2部の戦いとはいえ、この数字は見事だ。





現在ウェールズ代表を指揮するクレイグ・ベラミーもジェコを警戒している。ペナルティエリアでジェコに自由を与えるのは極めて危険だ。「彼（ジェコ）は決してスピードのある選手ではなかったが、連携プレイやゲームセンスは常に高かった。今も高いレベルでプレイしているし、間違いなく危険な選手だよ。我々の狙いはボスニアをペナルティエリアから遠ざけること。ジェコはペナルティエリアに入ると本領を発揮してくる。このゲームが厳しいものになることは分かっている。彼らはフィジカル面が優れていて、組織力も高いからね」（『ESPN』より）。ジェコも年齢的にはこれが最後のW杯出場チャンスとなるだろう。それだけにモチベーションは高いはずで、2026W杯欧州予選でも5ゴールを挙げるなど確かな結果を出してきた。ボスニア・ヘルツェゴビナがW杯に出場できるかはジェコにかかっており、このゲームでもキーマンとなりそうだ。