イングランドサッカー界の未来は明るいか。先日のエヴァートン戦で衝撃のソロゴールを決めたアーセナルMFマックス・ダウマン（16）もそうだが、リヴァプールで出番を増やしている17歳FWリオ・ングモハの才能も特別なものを感じさせる。



2人とも世代別イングランド代表でプレイしており、このまま成長すれば近いうちにA代表の戦力になってくるはず。英『Liverpool Echo』によると、イングランドサッカー界のレジェンドであるゲイリー・リネカー氏も2人に特大の期待をかけている。





Rio Ngumoha on his FIRST Premier League start



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「先走りすぎるべきではないが、特別な才能が現れた時にはすぐ分かるものだ。ングモハはウェイン・ルーニー以来、スーパースターになる可能性が最も高い選手だと思うね。そして右サイドにはダウマンがいる。将来は明るいね。もちろん比較するつもりはないが、ングモハはムバッペのような動きとキレを兼ね備えている。彼がムバッペと同じというつもりはない。ムバッペは史上最高の選手の一人だからね。でもングモハにも計り知れないほどのポテンシャルがある。彼は（トッテナム戦で）相手に果敢に挑んでいたし、巧みなスルーパスなど惜しい場面があった」ングモハとダウマンがイングランド代表の両翼を担うなんて時もくるかもしれない。今もイングランドA代表はタレント揃いだが、そこにングモハとダウマンも入っていくことになりそうだ。