衝撃のソロゴール決めたダウマンはどんな選手になる？ ジョン・テリーは「メッシ以外にあれほど相手を軽々と抜き去っていく選手は見たことがない」
アーセナルの逸材は今後どこまで伸びるだろうか。先日行われたプレミアリーグ第30節のエヴァートン戦で途中出場から衝撃のゴールを決めたのは、16歳の逸材MFマックス・ダウマンだ。
ユース年代より特別な才能と評価されてきたが、16歳であっさりとプレミア初ゴールを決めてみせた。英『METRO』によると、チェルシーとイングランド代表のレジェンドであるジョン・テリー氏も脱帽だ。レフティーアタッカーのダウマンをリオネル・メッシとまで比較している。
メッシとの比較はプレッシャーが大きすぎるかもしれないが、果たしてダウマンはどんな選手へと育つのか。
16歳、初ゴールは独走弾— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 14, 2026
相手のCKからのボールを
自陣ボックス付近で受け取ると
相手ディフェンス2人をかわして
ゴールまで運び切る
歴史に残るトップチーム初ゴールを
もう一度ご覧あれ
プレミアリーグ第30節
⚔️ アーセナル v エヴァートン
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