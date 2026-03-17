衝撃のソロゴール決めたダウマンはどんな選手になる？　ジョン・テリーは「メッシ以外にあれほど相手を軽々と抜き去っていく選手は見たことがない」

アーセナルの逸材は今後どこまで伸びるだろうか。先日行われたプレミアリーグ第30節のエヴァートン戦で途中出場から衝撃のゴールを決めたのは、16歳の逸材MFマックス・ダウマンだ。



ユース年代より特別な才能と評価されてきたが、16歳であっさりとプレミア初ゴールを決めてみせた。英『METRO』によると、チェルシーとイングランド代表のレジェンドであるジョン・テリー氏も脱帽だ。レフティーアタッカーのダウマンをリオネル・メッシとまで比較している。





16歳、初ゴールは独走弾



相手のCKからのボールを

自陣ボックス付近で受け取ると

相手ディフェンス2人をかわして

ゴールまで運び切る



歴史に残るトップチーム初ゴールを

もう一度ご覧あれ



プレミアリーグ第30節

⚔️ アーセナル v エヴァートン

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「ダウマンは本当に凄い選手だね。まだ16歳だというのに信じられない。1年ほど前に彼がプレイしている姿を見たが、メッシ以外にあれほど相手を軽々と抜き去っていく選手は見たことがない。過剰な比較かもしれないが、正真正銘の才能の持ち主だ。アーセナルの将来だけでなく、イングランド代表でも大きな役割を果たすだろう。本当に素晴らしい才能だし、アーセナルにとっての勝利だ」メッシとの比較はプレッシャーが大きすぎるかもしれないが、果たしてダウマンはどんな選手へと育つのか。