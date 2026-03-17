Netflix JAPANが17日、公式Xを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）イタリア対ベネズエラ戦の実況アナを告知した。

公式Xは「2026 ワールドベースボールクラシック 3月17日 準決勝2 イタリアvsベネズエラ 実況：伊藤大海 解説：黒田博樹／内川聖一 ゲスト：上原浩治／高橋由伸／渡辺謙(アンバサダー)／二宮和也(スペシャルサポーター)」と告知した。

一般ユーザーは実況アナの「伊藤大海」に反応。WBC日本代表の日本ハム伊藤大海投手（28）ではなく、日本テレビの伊藤大海アナウンサー（32）が正解。いずれも、読み方は「いとう・ひろみ」。

公式Xのポストに対し「実況、一瞬ビビった」「伊藤大海って実況も出来るのかよ」「実況:伊藤大海 ←一瞬混乱しました」「実況出来るほど元気になったなら安心だ」「実況：伊藤大海はパワーワード」などと書き込まれていた。

伊藤アナは関西学院大卒業後、17年に日本テレビ入社。箱根駅伝、野球、ボクシング、MotoGP、NFLなどのスポーツ実況を担当。スポーツ歴は、陸上競技で中学時代から長距離競技を始め、今治北高校時代は駅伝選手。フルマラソンのベストはサブスリーの2時間53分50秒。23年の東京マラソンに出場しており、「自分の時計で、2時間51分3秒」と報告しているランナー。