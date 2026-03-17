かまいたち山内健司、新幹線ホームで「おばちゃんが急に」 ほっこり投稿に「癒されますね〜」「表情が最高ですね」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（45）が17日、自身のインスタグラムを更新。新幹線のホームでの出来事を明かした。
【写真】かまいたち山内、新幹線ホームで「おばちゃんが…」ワンシーン
投稿で「先日新大阪の新幹線ホームで僕を見た瞬間、おばちゃんが急にコンポタを買って渡してきました」「ありがとうございます」と説明。「『あっ、おはようございます』と言う暇もなくコンポタを渡してきました」などと、この日を振り返った。
2枚の写真を添えており、1枚目は“コンポタ”を笑顔で渡す、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の2人のショット。2枚目はTシャツのショットとなっている。
この投稿に「エッ そんな偶然」「優しい気持ちがいっぱい詰まってる」「不意打ちのお姉さま方は癒されますね〜」「心も体も温まるお話ですねェ」「お姉さんの表情が最高ですね」などのコメントが寄せられた。
【写真】かまいたち山内、新幹線ホームで「おばちゃんが…」ワンシーン
投稿で「先日新大阪の新幹線ホームで僕を見た瞬間、おばちゃんが急にコンポタを買って渡してきました」「ありがとうございます」と説明。「『あっ、おはようございます』と言う暇もなくコンポタを渡してきました」などと、この日を振り返った。
2枚の写真を添えており、1枚目は“コンポタ”を笑顔で渡す、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の2人のショット。2枚目はTシャツのショットとなっている。
この投稿に「エッ そんな偶然」「優しい気持ちがいっぱい詰まってる」「不意打ちのお姉さま方は癒されますね〜」「心も体も温まるお話ですねェ」「お姉さんの表情が最高ですね」などのコメントが寄せられた。