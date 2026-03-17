グラビアアイドルの緒方咲（31）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。プライベートの湯けむり入浴ショットを投稿した。

「贅沢な1泊2日」と題し、「那須塩原の森の中にある@spa_wayakusouさんにマミーと行ってきました」と報告した。

「自然に包まれた静かな空間でとても素敵な場所 露天風呂は『石の湯』と『檜の湯』の2種類。どこか懐かしいレトロな雰囲気の内風呂 ゆっくり体を温めながら絶景を眺めて癒されました」と大自然の中でのデコルテや曲線美を公開。さらに湯けむりが上がる中、美背中を露出した温泉バックショットも披露した。

また、「お食事は、身体にやさしい食材を使った和薬草料理 体調に合わせてお茶をいただきホッとする美味しさ」と食事ショットなどもアップ。「都会を離れて、自然の音の中で心も身体も軽くなってリフレッシュできたひとときでした ゆっくり整えたい方はとってもおすすめなのでぜひ行ってみてねん」とつづった。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ綺麗」「色っぽい」「セクシーすぎる」「素敵な旅」などのコメントが寄せられている。

緒方は神奈川県出身。「ミス湘南」フォトジェニック賞を機に16年11月から芸能活動開始。18年11月発売の週刊プレイボーイで次世代グラドル美脚番付の東の横綱に選出。20年にはレースクイーン（レースアンバサダー）の活動も開始。身長168センチ、股下85センチ。高身長と美脚などの抜群スタイルから「グラビア摩天楼」と称される。バストは87センチのFカップ。特技は裁縫、クラシックバレエ。血液型A。