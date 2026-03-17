&TEAM、珠玉の春バラード「桜色Yell」Live Clip公開 満開の桜の下で歌い上げる
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースする。それに先立って、収録曲「桜色Yell」のLive Clipが、16日に公開された。
【動画】&TEAM、珠玉の春バラード「桜色Yell」Live Clip公開
Live Clipには、水彩画のような色合いの中、満開の桜の下で珠玉の春バラードを優しく背中を押すように歌い上げる9人の姿が映し出されている。楽曲のあたたかいメッセージと透明感あふれるメロディーが視覚的に表現されたLive Clipは、訪れる春を感じられる映像に仕上がっている。
同楽曲の先行配信は、14日午前0時からスタート。ピアノ、ストリングス、フルートの音色が桜舞い散る柔らかな情景を思い起こさせる珠玉の春バラードで、ノスタルジックで優しいメロディーと、「離れても 変わらずに 味方でいるから」といった心温まる歌詞が調和し、新しいことに挑戦する季節に背中をそっと押してくれる&TEAMならではのポジティブさを込めた応援ソングとなっている。
Debut EPから作詞に携わるOhashi Chippoke、&TEAMの「君にカエル（Maybe）」「illumination」「三日月の願い」などを手がけたYUUKI SANO、新たに迎えたGoz Asaiなどのライターが集結し、HOHMIEとSoma Gendaによってプロデュースされている。
3rd EP『We on Fire』は4月13日に全曲バンドル配信スタートと、タイトル曲のMV公開が予告されている。
【動画】&TEAM、珠玉の春バラード「桜色Yell」Live Clip公開
Live Clipには、水彩画のような色合いの中、満開の桜の下で珠玉の春バラードを優しく背中を押すように歌い上げる9人の姿が映し出されている。楽曲のあたたかいメッセージと透明感あふれるメロディーが視覚的に表現されたLive Clipは、訪れる春を感じられる映像に仕上がっている。
Debut EPから作詞に携わるOhashi Chippoke、&TEAMの「君にカエル（Maybe）」「illumination」「三日月の願い」などを手がけたYUUKI SANO、新たに迎えたGoz Asaiなどのライターが集結し、HOHMIEとSoma Gendaによってプロデュースされている。
3rd EP『We on Fire』は4月13日に全曲バンドル配信スタートと、タイトル曲のMV公開が予告されている。