【ロンドン＝工藤武人、ソウル＝依田和彩】米国のトランプ大統領からホルムズ海峡への艦船派遣を期待すると名指しされた国々は慎重姿勢を崩していない。

英国のスターマー首相は１６日の記者会見で、トランプ氏と１５日に電話会談したと明らかにし、英政府として機雷掃海用の無人艇を中東地域に派遣しており、同海峡にも投入する用意があるとの考えを示した。ただ、艦船の派遣については踏み込まず、「ホルムズ海峡の航行の自由を確保するため、実行可能な計画を同盟国・友好国と協議している」と述べるにとどめた。

フランスのマクロン大統領は１５日、自身のＸ（旧ツイッター）で、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領と電話で会談したことを明らかにし、「ホルムズ海峡での航行の自由は可及的速やかに回復されなければならない」と訴えたものの、トランプ氏の要請には直接言及しなかった。

マクロン氏は今月９日、中東方面の海域や地中海に仏海軍の原子力空母「シャルル・ドゴール」など艦船約１０隻を派遣する方針を明らかにし、同海峡を通過する船の護衛を行う可能性にも触れたが、同海峡への派遣は緊張緩和が前提になるとの立場も示している。

韓国国防省の報道官は１６日の定例記者会見で、米国からの艦船派遣要請の有無について問われ、「現在までのところ、ないと認識している」と説明した。

韓国・聯合ニュースは艦船の派遣について、「危険性が高く、困難な選択を迫られることになりそうだ」との見方を伝えた。