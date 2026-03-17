みなみかわ、17年に30万円分買った仮想通貨→爆上がりの現在の金額告白 「嫁に内緒のへそくりがあるんで…」
お笑い芸人のみなみかわ（43）が、16日に放送されたテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜 深11：45）に出演。9年前に30万円分を購入した仮想通貨の現在の金額を告白した。
【動画】フルノーマルでもめっちゃかっこいい…みなみかわが状態の良さに驚いた新たな愛車となる25年前“名車”の全貌
番組では「上田を騙せたら1万円フェイクニュース選手権」の第2回が放送された。同企画は出演者が話したエピソードの中から上田晋也が「リアル」「フェイク」を見破るという内容。
「誰にも言ってない秘密」というトークテーマで、みなみかわは「妻にはまだ言ってないんですけど…」と話し始めた。「2017年に、当時の事務所のTKOの木本さんから仮想通貨っていうものの存在を聞かせていただきまして買ったんです」と語った。
「大体30万円くらい買った」という。「それの上がったり下がったりをずっと見てた。けど、ある時にめっちゃ暴落しちゃって、うわーこんなんやるべきじゃないわと思って、そのまま置いてたんです」と、しばらく放置していたそう。
それが「去年見たら、それが500万円になってて」と爆上がりしていたことを告白。大幅の黒字に転換していた。そのため「俺、嫁に内緒で500万円のへそくりがあるんで。コレ見られたらバレます」と伝えていた。
これが「リアル」な話で、上田らは驚いた様子を見せていた。
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それが「去年見たら、それが500万円になってて」と爆上がりしていたことを告白。大幅の黒字に転換していた。そのため「俺、嫁に内緒で500万円のへそくりがあるんで。コレ見られたらバレます」と伝えていた。
これが「リアル」な話で、上田らは驚いた様子を見せていた。