友達になりたい『ラブ上等』女性メンバーランキング！ 2位は「てかりん（ひかる）」、では1位は？
All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「友達になりたい『ラブ上等』女性メンバー」ランキングを紹介します！
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2位は、てかりん（ひかる）でした。地下格闘技選手として活躍する最強女子でありながら、好きな人の前では赤面してしまう乙女な一面と、恋愛に不器用で一生懸命な姿が多くの視聴者を魅了。明るく子ども好きで裏表のない性格は、男女問わず人気を集めています。
回答者からは、「明るくてエネルギッシュで、周りをパッと照らす太陽みたいな存在なんじゃないかなって思うから」（50代男性／広島県）、「裏表がなさそうで好きだから」（20代女性／和歌山県）、「こども食堂でのこどもへの接し方や兄弟への想いを見ていて、純粋な方なんだなと思ったから」（20代女性／千葉県）、「明るくてノリがよく、誰とでもすぐ打ち解けられそうな雰囲気が魅力」（40代男性／大阪府）などの声が集まりました。
1位は、きぃーちゃん（綺麗）。冷静だけど情に厚く、男女問わず誰に対してもこびない凛とした態度で“ギャルマインド”を見せつけました。モデルやメイク講師として活躍する美しいビジュアルは、国内外で注目を集めています。
回答者からは、「ポジティブで大人っぽい考え方だから」（20代女性／岡山県）、「メイク教えてほしい。さっぱりしてて好感持てます」（30代女性／宮城県）、「実は情にあつくて信念を持っているので友達になりたいです」（50代女性／広島県）、「アドバイスをしつつも全てを受け入れてくれそう」（20代女性／岡山県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
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2位：てかりん（ひかる）／71票
2位は、てかりん（ひかる）でした。地下格闘技選手として活躍する最強女子でありながら、好きな人の前では赤面してしまう乙女な一面と、恋愛に不器用で一生懸命な姿が多くの視聴者を魅了。明るく子ども好きで裏表のない性格は、男女問わず人気を集めています。
1位：きぃーちゃん（綺麗）／120票
1位は、きぃーちゃん（綺麗）。冷静だけど情に厚く、男女問わず誰に対してもこびない凛とした態度で“ギャルマインド”を見せつけました。モデルやメイク講師として活躍する美しいビジュアルは、国内外で注目を集めています。
回答者からは、「ポジティブで大人っぽい考え方だから」（20代女性／岡山県）、「メイク教えてほしい。さっぱりしてて好感持てます」（30代女性／宮城県）、「実は情にあつくて信念を持っているので友達になりたいです」（50代女性／広島県）、「アドバイスをしつつも全てを受け入れてくれそう」（20代女性／岡山県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)